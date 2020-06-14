Энергетика
News.ru«Газпром» с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию
«Газпром» может прекратить поставлять газ в Белоруссию из-за долгов. Этот вариант сейчас рассматривает руководство российской компании. С 1 июля поставки газа в Белоруссию будут прекращены до момента погашения в полном объёме задолженности, — цитирует ИА REGNUM слова своего источника.
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СМИ: «Газпром» готовится приостановить поставки топлива в Белоруссию
Национальная служба новостейвчера в 04:23
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 14:35, Ашберн
Общество
Путин проведет совещание по реализации мер поддержки экономики
РИА Новости 06:20
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В Волгограде подросток со взрывчаткой планировал нападение на школу
ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде, планировавший его подросток 2005 года рождения задержан, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Интерфакс 04:06
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Общество
Кличко перепутал украинские слова и оконфузился
Lenta.ru 13:42
Экономика
Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей
Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru 02:20
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на $2 млрд
Семь частных турецких компаний, которые взяли на себя обязательство покупать большие объемы газа у «Газпрома» по долгосрочным контрактам «бери-или-плати» (take-or-pay), задолжали российской компании порядка $2 млрд.
РБК 13:47
Политика
Путин провёл телефонный разговор с Вучичем
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 13:09
Политика
Помпео потребовал немедленно освободить осужденного в России Уилана
Госсекретарь США Майк Помпео возмутился приговору Мосгорсуда американцу Полу Уилану, которого признали виновным в шпионаже, и потребовал немедленно освободить осужденного.
Rambler News Service 08:29
Шоу-бизнес
Актриса Анна Банщикова показала результаты двухнедельного похудения
Актриса Анна Банщикова поделилась с поклонниками элегантным снимком в облегающем белом платье.
OvideO.ru 13:52
Общество
Названы российские регионы с наивысшим уровнем благосостояния семей
Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2019 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:48
Общество
Выпускникам школ Оренбурга начали выдавать аттестаты
Первоначально в региональном Минобре сообщали, что аттестаты выпускникам оренбургских школ выдадут до 15 июня, но произошла небольшая заминка, только сегодня пришли необходимые документы из Минобра региона, который, в свою очередь, ожидал приказа об особенностях проведения итоговой аттестации в этом году от Минпросвещения РФ.
Orenday.ru 08:43
Экономика
Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт
Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Lenta.ru вчера в 20:53
Энергетика
Цена нефти Brent перешла к росту и превысила $39 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE перешла к росту - котировки поднялись на 1,14% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигли $39,17 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:32 мск.
ТАСС 12:00
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Здоровье
США отказались от препарата против малярии при борьбе с коронавирусом
Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США отозвало разрешение на поставку в больницы препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 14:02
Экономика
Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти
В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru 11:55
Энергетика
Вторая крупная сланцевая компания США объявила о банкротстве
Extraction - уже вторая крупная сланцевая компания США, объявившая о банкротстве после мартовского обвала нефтяного рынка, который спровоцировало решение Саудовской Аравии резко увеличить добычу нефти при падении спроса в условиях пандемии коронавируса.
Интерфакс 13:46
Общество
В Смоленской области продлили ограничения по коронавирусу
Режим повышенной готовности, введенный из-за распространения коронавируса в Смоленской области, продлен до 22 июня, сохраняется масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий, сообщает администрация региона.
РИА Новости 12:59
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Общество
Ученый оценил заразность обнаруженного в Пекине коронавируса
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости 13:33
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском вчера в 06:26
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России в Кубинке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:32
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись
Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
News.ru 06:20
Политика
Порошенко в суде назвал Януковича виновным в потере Украиной Крыма
Экс-президент Украины Петр Порошенко в ходе допроса в суде в рамках рассмотрения апелляции на приговор бывшему главе государства Виктору Януковичу по делу о госизмене заявил, что считает его ответственным за потерю Украиной Крыма.
РИА Новости 05:32