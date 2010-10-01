Энергетика
News.ru«Газпром» с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию
«Газпром» может прекратить поставлять газ в Белоруссию из-за долгов. Этот вариант сейчас рассматривает руководство российской компании. С 1 июля поставки газа в Белоруссию будут прекращены до момента погашения в полном объёме задолженности, — цитирует ИА REGNUM слова своего источника.
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СМИ: «Газпром» готовится приостановить поставки топлива в Белоруссию
Национальная служба новостейвчера в 04:23
«Газпром» отключит газ Белоруссии 1 июля после обысков в Белгазпромбанке
Капитал страны13 июня в 07:05
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Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве
Два сотрудника полиции и один гражданский ранены в результате стрельбы, которая произошла на Ленинском проспекте в Москве.
RT на русском 09:48
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Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
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В России удалось сработать на опережение и сгладить последствия пандемии коронавируса для экономики, а также социальной сферы.
Комсомольская правда 08:50
Общество
Два региона России отменили парад Победы из-за коронавируса
Челябинск, 15 июня 2020, 11:16 — REGNUM Власти Челябинской области отменили проведение парада Победы 24 июня из-за угрозы коронавируса, в Якутии отказались от шествия в честь Дня Победы.
REGNUM 04:16
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Пригожин похвастался своей дачей в Швейцарии
RuNews24.ru 05:35
Политика
Правительство Украины придумало способ «противостоять» России
Украинское правительство считает, что для противостояния "российской агрессии" нужно переоснастить вооруженные силы в стране.
Газета.Ru 08:49
Технологии
Первые вакцины не остановят распространение коронавируса, считают ученые
«Вакцины должны защищать от самой болезни, и не обязательно — от инфицирования»,— утверждает иммунолог американской фармкомпании Scripps Research.
Портал Поиск 08:55
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой
В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РБК 04:28
Происшествия
На Аничковом мосту вандалы повредили скульптуру с конем Клодта
О порче статуи стало известно 14 июня. Полиция приехала на вызов на мост и обнаружила повреждения.
Телеканал Санкт-Петербург 09:41
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
Общество
Собянин объявил о новом снятии ограничений в Москве
По прошествии недели с момента снятия ограничений на передвижения по Москве и отмены режима самоизоляции в столице фиксируется продолжение снижения заболеваемости.
Российская газета 05:03
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Общество
Режим самоизоляции в Волгоградской области продлили до 23 июня
Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня, сообщила в понедельник, 15 июня, пресс-служба администрации региона.
Известия 09:53
Игры
На PC Gaming Show показали сюжетный трейлер ремейка Mafia
Во время PC Gaming Show представили сюжетный трейлер ремейка Mafia, полностью состоящий из свежих кадров грядущей новинки.
Игромания.ру 13 июня в 15:12
Экономика
Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии
Москва, 15 июня 2020, 12:21 — REGNUM Компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений больше других сократили зарплаты на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
REGNUM 05:21
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.
РИА Новости 13 июня в 10:35
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Энергетика
Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов
Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:37
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Здоровье
В Челябинской области заразились коронавирусом 300 медиков
В Челябинской области заболели коронавирусом более 300 медицинских работников, сообщает РИА Новости.
Православие и Мир 08:20
Авто
Nissan опубликовал официальные фото нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 13 июня в 03:17
Политика
Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма
Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
Интернет
«Яндекс» запустил сервис видеозвонков «Телемост»
Фото: iStock«Яндекс» запустил сервис видеовстреч «Телемост».
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Украинский игрок «Зенита» объявил о получении российского гражданства
Украинский блокирующий петербургского «Зенита» Дмитрий Пашицкий получит российское гражданство. Об этом волейболист сообщил ТАСС.
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Космос
Более 30 разумных инопланетных рас могут жить в нашей галактике
Согласно исследованиям, более 30 разумных инопланетных рас могут жить в нашей галактике на среднем расстоянии 17 000 световых лет.
Рязань Вести 08:55
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04