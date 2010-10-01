Энергетика

News.ruNews.ru«Газпром» с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

«Газпром» может прекратить поставлять газ в Белоруссию из-за долгов. Этот вариант сейчас рассматривает руководство российской компании. С 1 июля поставки газа в Белоруссию будут прекращены до момента погашения в полном объёме задолженности, — цитирует ИА REGNUM слова своего источника.
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«Газпром» с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

News.ruвчера в 14:08

«Газпром» может с июля прекратить поставки в Белоруссию

ФАНвчера в 12:03

СМИ: «Газпром» с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

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Piter.tvвчера в 04:30

СМИ: «Газпром» готовится приостановить поставки топлива в Белоруссию

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Капитал страны13 июня в 07:05
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СМИ сообщили о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

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Челябинск, 15 июня 2020, 11:16 — REGNUM Власти Челябинской области отменили проведение парада Победы 24 июня из-за угрозы коронавируса, в Якутии отказались от шествия в честь Дня Победы.
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Пригожин похвастался своей дачей в Швейцарии

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Правительство Украины придумало способ «противостоять» России

Украинское правительство считает, что для противостояния "российской агрессии" нужно переоснастить вооруженные силы в стране.
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Первые вакцины не остановят распространение коронавируса, считают ученые

«Вакцины должны защищать от самой болезни, и не обязательно — от инфицирования»,— утверждает иммунолог американской фармкомпании Scripps Research.
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ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой

В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
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На Аничковом мосту вандалы повредили скульптуру с конем Клодта

О порче статуи стало известно 14 июня. Полиция приехала на вызов на мост и обнаружила повреждения.
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Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
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Турция начала операцию против курдов в Ираке

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Общество

Собянин объявил о новом снятии ограничений в Москве

По прошествии недели с момента снятия ограничений на передвижения по Москве и отмены режима самоизоляции в столице фиксируется продолжение снижения заболеваемости.
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
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Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня, сообщила в понедельник, 15 июня, пресс-служба администрации региона.
Известия 09:53
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На PC Gaming Show показали сюжетный трейлер ремейка Mafia

Во время PC Gaming Show представили сюжетный трейлер ремейка Mafia, полностью состоящий из свежих кадров грядущей новинки.
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Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии

Москва, 15 июня 2020, 12:21 — REGNUM Компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений больше других сократили зарплаты на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.
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Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
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Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов

Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
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У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
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В Челябинской области заразились коронавирусом 300 медиков

В Челябинской области заболели коронавирусом более 300 медицинских работников, сообщает РИА Новости.
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Nissan опубликовал официальные фото нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
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Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма

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Согласно исследованиям, более 30 разумных инопланетных рас могут жить в нашей галактике на среднем расстоянии 17 000 световых лет.
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