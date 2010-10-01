«Газпром» может прекратить поставлять газ в Белоруссию из-за долгов. Этот вариант сейчас рассматривает руководство российской компании. С 1 июля поставки газа в Белоруссию будут прекращены до момента погашения в полном объёме задолженности, — цитирует ИА REGNUM слова своего источника.

«Газпром» с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

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