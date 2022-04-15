Для восполнения запасов в европейских подземных хранилищах газа до уровня 90%, целевого показателя в Евросоюзе, потребуется закачка 63 млрд куб. м газа, что является очень амбициозной задачей, сообщает «Газпром» в своем Telegram-канале.
Еврокомиссия в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены минимум на 80% на 1 ноября нынешнего года, а в последующие годы показатель должен подняться до 90%.
Следствие заинтересовалось словами Зеленского «о заблаговременной подготовке Украины к войне с Россией и достижении конкретных договоренностей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения».