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«Газпром» считает, что ЕС к зиме нужно закачать в хранилища 63 миллиарда кубометров газа

Для восполнения запасов в европейских подземных хранилищах газа до уровня 90%, целевого показателя в Евросоюзе, потребуется закачка 63 млрд куб. м газа, что является очень амбициозной задачей, сообщает «Газпром» в своем Telegram-канале.
Ведомости
Компания отмечает, что к концу сезона отбора в марте в "подземках" Европы осталось 25,2 миллиарда кубометров активного газа.
РИА Новости
Еврокомиссия в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены минимум на 80% на 1 ноября нынешнего года, а в последующие годы показатель должен подняться до 90%.
РИА Новости
За сезон 2020-2021 из подземных хранилищ Европы было отобрано 63,7 млрд кубометров газа, а восполнено летом 2021 года - 47,3 млрд кубометров.
Нефтегазовая вертикаль

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