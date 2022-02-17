Banki LoansГазпром «сделал» ЕС благодаря СПГ СШАЕвропа уже забрала из своих хранилищ 90,8% или 43,4 миллиарда кубометров газа.Banki LoansВ особенно трудное положение попали те энергетические компании, которые отказались заключать долгосрочные контракты.Banki LoansПеревозка СПГ из США в Европу теперь приносит Америке одни убытки.Banki LoansКак заключает "Свободная пресса", глава Газпрома Миллер снова всех "нагнул".Banki LoansЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЕС закупил рекордный объем СПГ из США в 2021 годуПРАЙМ09:34ЕС в 2021 году закупил рекордные более 22 миллиардов кубов СПГ из СШАРИА Новости09:33Газпром «сделал» ЕС благодаря СПГ СШАBanki Loans06:10Показать все источникиОценить14Поделиться