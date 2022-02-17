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Газпром «сделал» ЕС благодаря СПГ США

Европа уже забрала из своих хранилищ 90,8% или 43,4 миллиарда кубометров газа.
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В особенно трудное положение попали те энергетические компании, которые отказались заключать долгосрочные контракты.
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Перевозка СПГ из США в Европу теперь приносит Америке одни убытки.
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Как заключает "Свободная пресса", глава Газпрома Миллер снова всех "нагнул".
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ЕС закупил рекордный объем СПГ из США в 2021 году
ПРАЙМ09:34
ЕС в 2021 году закупил рекордные более 22 миллиардов кубов СПГ из США
РИА Новости09:33
Газпром «сделал» ЕС благодаря СПГ США
Banki Loans06:10
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