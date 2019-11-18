Общество

REGNUMREGNUMГазпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа

Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.
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«Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзиту газа

ПАО "Газпром" 18 ноября направило за подписью председателя правления Алексея Миллера в адрес НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.
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