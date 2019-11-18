ПАО "Газпром" 18 ноября направило за подписью председателя правления Алексея Миллера в адрес НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

с чего всё началось

Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.

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