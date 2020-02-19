Экономика
ТАСС«Газпром» сделал рекордное для российского рынка размещение евробондов
Шулаков добавил, что достигнута самая низкая ставка по евробондам "Газпрома" в долларах США за всю историю работы компании на международных рынках капитала. Кроме того, на срок 10 лет и выше ни один эмитент из России и стран СНГ дешевле в долларах США не занимал.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 10:35, Ашберн
Происшествия
ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Политика
Китай выслал троих журналистов WSJ из-за колонки о коронавирусе
Министерство иностранных дел Китая аннулировало аккредитации троих журналистов американского издания The Wall Street Journal из-за колонки о том, как распространение коронавируса скажется на экономике «Китай — настоящий больной человек Азии».
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Победой французского биатлониста Мартена Фуркада завершилась индивидуальная гонка на 20 км на чемпионате мира в Италии.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
Биатлон
Зайцева оценила работу тренерского штаба сборной России
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева прокомментировала работу тренерского штаба сборной России, сообщает RT.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Армия и оружие
Опубликовано видео боевых стрельб модернизированных танков Т-72
Минобороны опубликовало кадры боевых стрельб модернизированных танков Т-72 во время учений в Нижегородской области.
Политика
Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой
Парламент Эстонии в среду принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой осуждается позиция России по историческим событиям перед началом Второй мировой войны, сообщила пресс-служба парламента.
Общество
Госдума одобрила расширение программы материнского капитала
Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Наука
Новая технология может производить электричество из воздуха
Как сообщает ToDay News Ufa, экологически чистая технология, названная Air-gen, является пневматическим генератором с электропроводящими белковыми нанопроволоками, произведенными микробом Geobacter.
Общество
Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения в России
Минэкономразвития понизило прогноз численности населения в России на ближайшие три года.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока
Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик.
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
Политика
Британия призвала Россию прекратить отправлять гумконвои в Донбасс
Лондон призывает Москву прекратить практику отправления «неожиданных гуманитарных конвоев» в Донбасс, заявила постпред Британии при ООН Карен Пирс.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке смс в пользу дочери на детском «Голосе»
По мнению Алсу, скандал вокруг накрутки голосов в пользу Микеллы разразился только из-за звездного статуса артистки.
Футбол
Футболист, укусивший соперника за пенис, дисквалифицирован на 5 лет
В СМИ сообщили, что во Франции футболиста укусили прямо после матча. Соперник вцепился своей жертве ниже пояса.
Политика
Петер Альтмайер: «Северный поток-2» отвечает интересам Германии
В феврале прошлого года Альтмайер заявил, трубопровод «Северный поток-2» является частным проектом, который реализуется в интересах Германии.
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в офисах компании проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Экономика
Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан
Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
Общество
Командира экипажа МКС могут исключить из полета, сообщили источники
Российский космонавт Николай Тихонов из-за травмы может покинуть экипаж "Союза МС-16", который 9 апреля должен стартовать к МКС, а вместо него командиром могут назначить Сергея Рыжикова, рассказали РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила Джигану сына
Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган стали родителями в четвертый раз.
Армия и оружие
Китай опроверг утверждение, что США могут разгромить РФ за неделю
Наследие СССР Россия как правопреемница Советского Союза получила большое количество ядерного оружия, и сегодня является обладательницей самого большого атомного арсенала и современного вооружения: ядерных боеголовок; межконтинентальных ракет; боевых самолетов; военных кораблей.
Происшествия
Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Киберспорт
Winstrike распустила состав по Dota 2 и уволила тренера
Российский клуб Winstrike Team принял решение расстаться со всеми игроками состава по дисциплине Dota 2. Все игроки, в том числе Василий AfterLife Шишкин, Илья ALOHADANCE Коробкин и Владимир RodjER Никогосян, стали свободными агентами и могут продолжить карьеру в других клубах.