Экономика

ТАССТАСС«Газпром» сделал рекордное для российского рынка размещение евробондов

Шулаков добавил, что достигнута самая низкая ставка по евробондам "Газпрома" в долларах США за всю историю работы компании на международных рынках капитала. Кроме того, на срок 10 лет и выше ни один эмитент из России и стран СНГ дешевле в долларах США не занимал.
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«Газпром» занял рекордные $2 млрд на рынке валютного капитала

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«Газпром» разместил евробонды на $2 млрд

Rambler News Serviceвчера в 15:03

«Газпром» занял рекордные два миллиарда долларов на фоне западных санкций

URA.Ruвчера в 21:44

«Газпром» занял рекордные $2 млрд на фоне новых антироссийских санкций

Ведомостивчера в 16:46

«Газпром» разместил десятилетние евробонды на $2 млрд

РБКвчера в 16:06

«Газпром» сделал рекордное для российского рынка размещение евробондов

ТАССвчера в 15:08

Корпорации успели занять подешевле

Коммерсантъвчера в 22:58
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Происшествия

ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Газета.Ru 07:01
Политика

Китай выслал троих журналистов WSJ из-за колонки о коронавирусе

Министерство иностранных дел Китая аннулировало аккредитации троих журналистов американского издания The Wall Street Journal из-за колонки о том, как распространение коронавируса скажется на экономике «Китай — настоящий больной человек Азии».
Полит.ру 07:33
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Победой французского биатлониста Мартена Фуркада завершилась индивидуальная гонка на 20 км на чемпионате мира в Италии.
Российская газета 10:12
Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:28
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
Российская газета 09:47
Биатлон

Зайцева оценила работу тренерского штаба сборной России

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева прокомментировала работу тренерского штаба сборной России, сообщает RT.
Газета.Ru 09:15
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Газета.Ru вчера в 07:19
Армия и оружие

Опубликовано видео боевых стрельб модернизированных танков Т-72

Минобороны опубликовало кадры боевых стрельб модернизированных танков Т-72 во время учений в Нижегородской области.
Профиль 10:13
Политика

Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой

Парламент Эстонии в среду принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой осуждается позиция России по историческим событиям перед началом Второй мировой войны, сообщила пресс-служба парламента.
РИА Новости 09:57
Общество

Госдума одобрила расширение программы материнского капитала

Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Российская газета 05:01
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Наука

Новая технология может производить электричество из воздуха

Как сообщает ToDay News Ufa, экологически чистая технология, названная Air-gen, является пневматическим генератором с электропроводящими белковыми нанопроволоками, произведенными микробом Geobacter.
ToDay News Ufa вчера в 00:59
Общество

Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения в России

Минэкономразвития понизило прогноз численности населения в России на ближайшие три года.
Газета.Ru 09:53
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик.
ТАСС вчера в 04:42
Спорт

Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
РИА Новости 07:51
Общество

Путин заявил, что получает не самую большую зарплату в РФ

REGNUM 07:16
Политика

Британия призвала Россию прекратить отправлять гумконвои в Донбасс

Лондон призывает Москву прекратить практику отправления «неожиданных гуманитарных конвоев» в Донбасс, заявила постпред Британии при ООН Карен Пирс.
Взгляд.ру 04:10
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке смс в пользу дочери на детском «Голосе»

По мнению Алсу, скандал вокруг накрутки голосов в пользу Микеллы разразился только из-за звездного статуса артистки.
Газета.Ru 06:48
Футбол

Футболист, укусивший соперника за пенис, дисквалифицирован на 5 лет

В СМИ сообщили, что во Франции футболиста укусили прямо после матча. Соперник вцепился своей жертве ниже пояса.
ToDay News Ufa 09:01
Политика

Петер Альтмайер: «Северный поток-2» отвечает интересам Германии

В феврале прошлого года Альтмайер заявил, трубопровод «Северный поток-2» является частным проектом, который реализуется в интересах Германии.
Международная жизнь вчера в 05:44
Происшествия

Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в офисах компании проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости 10:09
Экономика

Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
Российская газета 05:15
Общество

Командира экипажа МКС могут исключить из полета, сообщили источники

Российский космонавт Николай Тихонов из-за травмы может покинуть экипаж "Союза МС-16", который 9 апреля должен стартовать к МКС, а вместо него командиром могут назначить Сергея Рыжикова, рассказали РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 09:25
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила Джигану сына

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган стали родителями в четвертый раз.
Shraibikus News 02:03
Армия и оружие

Китай опроверг утверждение, что США могут разгромить РФ за неделю

Наследие СССР Россия как правопреемница Советского Союза получила большое количество ядерного оружия, и сегодня является обладательницей самого большого атомного арсенала и современного вооружения: ядерных боеголовок; межконтинентальных ракет; боевых самолетов; военных кораблей.
Pravda.Ru 07:42
Происшествия

Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Газета.Ru вчера в 09:44
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

РИА Новости 07:10
Киберспорт

Winstrike распустила состав по Dota 2 и уволила тренера

Российский клуб Winstrike Team принял решение расстаться со всеми игроками состава по дисциплине Dota 2. Все игроки, в том числе Василий AfterLife Шишкин, Илья ALOHADANCE Коробкин и Владимир RodjER Никогосян, стали свободными агентами и могут продолжить карьеру в других клубах.
Чемпионат 10:24
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