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«Газпром» штатно подает газ для транзита через Украину

"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей - 108,4 миллиона кубометров на 3 апреля, сообщила компания.
Finam.Ru
По контрактным обязательствам «Газпрома» перед Украиной на 2022 год компания должна поставить для транзита 40 млрд куб. м газа в год, или около 109,6 млн куб. м в сутки.
Forbes
На четверг, 31 марта, заявки составляли 109,5 млн куб. м. Также Газпром все-таки заказал мощности прокачки по газопроводу "Ямал - Европа" на полный день 1 апреля, информирует ТАСС.
Агентство нефтегазовой информации
Как сообщалось, газопровод Ямал — Европа перешёл на работу в режиме реверса, газ идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.
RT на русском

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«Газпром» штатно продолжает подачу газа для транзита через Украину
Российская газета04:22
«Газпром» в штатном режиме продолжает подачу газа для транзита в Европу через Украину
RT на русском03:19
«Газпром» штатно подает газ для транзита через Украину
Интерфаксвчера в 02:56
«Газпром» поставляет газ для транзита через Украину штатно — 108,3 миллиона кубов 2 апреля
РИА Новостивчера в 02:57
«Газпром» продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину
ТАСС03:48
«Газпром» продолжает подавать российский газ для транзита в Европу через Украину
Радио Маяк1 апреля в 04:54
Поставки российского газа через Украину идут штатно
Нефтегазовая вертикаль1 апреля в 03:55

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