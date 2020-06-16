«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.

с чего всё началось

В реальности «Газпром» не поставлял газ в эту страну с 2015 года, а в отчетах в графе «Украина» фиксировался объем поставок в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (например, в 2019 году было поставлено 2,751 млрд кубометров газа).

«Газпром» отчитался о нулевом экспорте газа на Украину

Энергетика Цена нефти Brent превысила $40 за баррель Августовский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожал на 0,61% до $40,02 за баррель впервые с 11 июня. 82

Политика Трамп подтвердил информацию о сокращении американских войск в Германии Президент Трамп заявил, что сейчас в Германии находится около 50 тысяч американских военных, их число будет сокращено наполовину, то есть, на 25 тысяч. 26

Происшествия Власти оценили состояние двух пострадавших в ДТП под Челябинском Двое пострадавших в ДТП с участием шести автомобилей, которое произошло во вторник в Челябинской области, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба минздрава региона. 75

Хоккей Хоккеист Овечкин сравнил жизнь в США и России В прямом эфире в Instagram в беседе с актрисой и телеведущей Юлией Бордовских нападающий Washington Capitals Александр Овечкин сравнил жизнь в США и России. 1

Происшествия Против инспектора Ростехнадзора возбуждено дело после ЧП в Норильске Следственный комитет возбудил уголовное дело против инспектора Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая, по данным следствия, должна была проверить ТЭЦ-3 в Норильске, где произошёл разлив дизельного топлива. 11

Фигурное катание Липницкая подтвердила слухи о своей беременности Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая подтвердила информацию о своей беременности и заявила, что планировала сама рассказать об этом событии.

Политика «Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой. 770

Политика В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2» Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете. 193

Транспорт В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте. 132

Игры Electronic Arts анонсировала игру Star Wars: Squadrons Игрок может принимать участие в сражениях либо в многопользовательской игре 5 на 5, либо в одиночной кампании от 1-го лица. 23

Общество Собянин назвал срок действия оставшихся ограничений из-за коронавируса Оставшиеся ограничения, введенные в Москве в рамках борьбы с коронавирусом, сохранятся как минимум до середины июля, заявил мэр столицы Сергей Собянин. 8

Шоу-бизнес Брайан Остин Грин после разрыва с Меган Фокс замечен с моделью Меган Фокс и Брайан Остин Грин В Сети появились фотографии, на которых актёр Брайан Остин Грин (46) прогуливается с американской моделью Кортни Стодден (25).