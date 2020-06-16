Энергетика
Коммерсантъ«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР
Как выстроена новая схема поставок, «Газпром» не объясняет. Наиболее вероятны два варианта: через посредника или записывая на «технологические нужды». «Газпром» официально прекратил поставки газа в ЛНР и ДНР, следует из отчета монополии за первый квартал по РСБУ.
Читать в источнике
Оценить88
с чего всё началось
«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.Коммерсантъвчера в 15:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Футбол
Виллиан может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Челси» Виллиан может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает France Football.
LiveSport.ru 06:51
Общество
Кличко перепутал украинские слова и оконфузился
Мэр Киева Виталий Кличко перепутал украинские слова и оконфузился во время брифинга по ситуации с коронавирусом в украинской столице.
Lenta.ru вчера в 13:42
Общество
Россияне получат двойную зарплату за работу 1 июля
Трудящиеся россияне получат заработную плату в двойном размере за работу в день всероссийского голосования по поправкам к Конституции, сообщили в Роструде.
Политика Сегодня вчера в 13:43
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС 12:50
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Религия
СМИ сообщили о захвате монастыря на Урале «духовником Поклонской»
Схиигумен Сергий (Романов), которого СМИ неоднократно называли духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка, сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря, на территорию монастыря, фактически захваченного сторонниками Сергия, не пускают посланников Екатеринбургской епархии, сообщают местные СМИ.
РБК 13:11
Общество
Безработные нижегородцы получат больше денег
Индивидуальные предприниматели, которые приостановили свою деятельность и были официально признаны безработными, могут рассчитывать на пособие в максимальном размере — 12 130 рублей в месяц на три месяца.
Pro Город НН 07:49
Политика
Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО
Токио, 15 июня 2020, 15:29 — REGNUM Министр обороны Японии Таро Коно заявил о планах отказаться от размещения на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore, передает 15 июня Kyodo.
REGNUM вчера в 08:29
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщиков США российскими Су-27
Минобороны России опубликовало видеозапись перехвата российскими истребителями Су-27 американских бомбардировщиков В-52H и разведывательных самолетов над Балтикой.
Взгляд.ру вчера в 15:06
Киберспорт
В игру Counter-Strike 1.6 теперь можно сыграть в браузере
REGNUM вчера в 13:30
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Футбол
Три футболиста «Спартака» вернулись в Россию на велосипедах
Три футболиста «Спартака» пересекли российскую границу на велосипедах.
Казанские ведомости 10:38
Политика
«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита через Украину
"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину, заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.
РИА Новости 09:13
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Lenta.ru вчера в 20:35
Армия и оружие
В Москве началась подготовка к репетиции парада Победы на Красной площади
Российские военнослужащие приступили к подготовке первой ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
РИА Новости 10:59
Авто
Nissan представил новый кроссовер Nissan X-Trail
Nissan официально представил новый X-Trail.
Тарантас Ньюс вчера в 11:15
Фигурное катание
Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
Здоровье
Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты
Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia.
Lenta.ru 01:31
Происшествия
Двое мужчин напали на сотрудников ГИБДД в Санкт-Петербурге
Двое ехавших на иномарке мужчин, которых остановили инспекторы ГИБДД на территории парка в Санкт-Петербурге, напали на полицейских, один злоумышленник задержан, второй скрылся.
ТАСС 12:45
Происшествия
Представитель чеченской диаспоры сравнил события в Дижоне и отпор народа России
Шамиль Албаков, бывший председатель Ассоциации кавказцев в Страсбурге, глава пресс-службы Ассамблеи чеченцев Европы, сравнил ситуацию во французском Дижоне с отпором чеченцев России.
Lenta.ru 11:10
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции отменят с 23 июня
С 23 июня режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется.
Высота 102 05:34
Энергетика
WSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому
По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов.
МонаВиста 01:00
Общество
Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
Фигурное катание
Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
РИА Новости вчера в 14:47
Происшествия
Пьяный таксист сбил школьниц под Уфой
На Ворошиловской улице 37-летний таксист, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух 15-летний школьниц.
РЕН ТВ 07:55
Политика
Украина потребовала восстановить законность в ДНР и ЛНР
Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) потребовала полного восстановления действия украинского законодательства, систем налогообложения и расчетов на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.
Lenta.ru вчера в 11:28
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:51
Политика
США требуют немедленного освобождения Пола Уилана
Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения.
ТАСС вчера в 08:06
Экономика
Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%
Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:06