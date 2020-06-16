Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

Как выстроена новая схема поставок, «Газпром» не объясняет. Наиболее вероятны два варианта: через посредника или записывая на «технологические нужды». «Газпром» официально прекратил поставки газа в ЛНР и ДНР, следует из отчета монополии за первый квартал по РСБУ.
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с чего всё началось

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.
Коммерсантъвчера в 15:19

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«Газпром» перестал относить снабжение газом ЛНР и ДНР к поставкам на Украину

ПРАЙМ08:17

СМИ: «Газпром» придумал новую схему поставок в ДНР и ЛНР

Росбалт04:45

«Газпром» не поставлял газ в Донбасс в I квартале

Rambler News Serviceвчера в 10:10

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Интерфакс04:24

«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР

Lenta.ru02:08

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

Коммерсантъвчера в 15:19

«Газпром» отчитался о нулевом экспорте газа на Украину

РБК04:26
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Футбол

Виллиан может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Челси» Виллиан может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает France Football.
LiveSport.ru 06:51
Общество

Кличко перепутал украинские слова и оконфузился

Мэр Киева Виталий Кличко перепутал украинские слова и оконфузился во время брифинга по ситуации с коронавирусом в украинской столице.
Lenta.ru вчера в 13:42
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Общество

Россияне получат двойную зарплату за работу 1 июля

Трудящиеся россияне получат заработную плату в двойном размере за работу в день всероссийского голосования по поправкам к Конституции, сообщили в Роструде.
Политика Сегодня вчера в 13:43
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Политика

Трамп подписал указ о реформе полиции

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС 12:50
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
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Религия

СМИ сообщили о захвате монастыря на Урале «духовником Поклонской»

Схиигумен Сергий (Романов), которого СМИ неоднократно называли духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка, сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря, на территорию монастыря, фактически захваченного сторонниками Сергия, не пускают посланников Екатеринбургской епархии, сообщают местные СМИ.
РБК 13:11
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Общество

Безработные нижегородцы получат больше денег

Индивидуальные предприниматели, которые приостановили свою деятельность и были официально признаны безработными, могут рассчитывать на пособие в максимальном размере — 12 130 рублей в месяц на три месяца.
Pro Город НН 07:49
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Политика

Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО

Токио, 15 июня 2020, 15:29 — REGNUM Министр обороны Японии Таро Коно заявил о планах отказаться от размещения на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore, передает 15 июня Kyodo.
REGNUM вчера в 08:29
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщиков США российскими Су-27

Минобороны России опубликовало видеозапись перехвата российскими истребителями Су-27 американских бомбардировщиков В-52H и разведывательных самолетов над Балтикой.
Взгляд.ру вчера в 15:06
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Киберспорт

В игру Counter-Strike 1.6 теперь можно сыграть в браузере

REGNUM вчера в 13:30
Общество

Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
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Футбол

Три футболиста «Спартака» вернулись в Россию на велосипедах

Три футболиста «Спартака» пересекли российскую границу на велосипедах.
Казанские ведомости 10:38
Политика

«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита через Украину

"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину, заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.
РИА Новости 09:13
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Lenta.ru вчера в 20:35
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Армия и оружие

В Москве началась подготовка к репетиции парада Победы на Красной площади

Российские военнослужащие приступили к подготовке первой ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
РИА Новости 10:59
Авто

Nissan представил новый кроссовер Nissan X-Trail

Nissan официально представил новый X-Trail.
Тарантас Ньюс вчера в 11:15
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Фигурное катание

Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
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Здоровье

Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты

Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia.
Lenta.ru 01:31
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Происшествия

Двое мужчин напали на сотрудников ГИБДД в Санкт-Петербурге

Двое ехавших на иномарке мужчин, которых остановили инспекторы ГИБДД на территории парка в Санкт-Петербурге, напали на полицейских, один злоумышленник задержан, второй скрылся.
ТАСС 12:45
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Происшествия

Представитель чеченской диаспоры сравнил события в Дижоне и отпор народа России

Шамиль Албаков, бывший председатель Ассоциации кавказцев в Страсбурге, глава пресс-службы Ассамблеи чеченцев Европы, сравнил ситуацию во французском Дижоне с отпором чеченцев России.
Lenta.ru 11:10
Общество

В Волгоградской области режим самоизоляции отменят с 23 июня

С 23 июня режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется.
Высота 102 05:34
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Энергетика

WSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому

По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов.
МонаВиста 01:00
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Общество

Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
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Фигурное катание

Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России

РИА Новости вчера в 14:47
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Происшествия

Пьяный таксист сбил школьниц под Уфой

На Ворошиловской улице 37-летний таксист, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух 15-летний школьниц.
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Политика

Украина потребовала восстановить законность в ДНР и ЛНР

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) потребовала полного восстановления действия украинского законодательства, систем налогообложения и расчетов на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.
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Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:51
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Политика

США требуют немедленного освобождения Пола Уилана

Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения.
ТАСС вчера в 08:06
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Экономика

Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%

Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:06
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