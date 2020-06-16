Энергетика
Коммерсантъ«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР
Как выстроена новая схема поставок, «Газпром» не объясняет. Наиболее вероятны два варианта: через посредника или записывая на «технологические нужды». «Газпром» официально прекратил поставки газа в ЛНР и ДНР, следует из отчета монополии за первый квартал по РСБУ.
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с чего всё началось
«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.Коммерсантъвчера в 15:19
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Общество
Мурашко предположил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
Говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за коронавирусной инфекции, можно не ранее февраля 2021 года.
Известия 12:27
Здоровье
Около 10 тысяч свердловчан были протестированы на коронавирус
За весь период пандемии коронавируса в Свердловской области на COVID-19 было протестировано всего 10 тысяч человек.
ФедералПресс 08:14
Происшествия
В Париже на протестах медиков начались беспорядки
В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:59
Политика
Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России
Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском 01:10
Экономика
Путин поручил найти сорвавших строительство КОС «Южные» мошенников
Президент России Владимир Путин, узнав от губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова о пропаже двухмиллиардного аванса для строительства канализационных очистных сооружений «Южные», поставил свою визу на документе: «Мошенников надо найти, но КОС нужно строить».
Примечания 07:06
Космос
Впервые измерено время жизни нейтрона в космосе
Ученые впервые измерили продолжительность жизни нейтрона в космическом пространстве.
Lenta.ru вчера в 13:12
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продадут 15,94% «Детского мира»
АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) объявили о сделке по предложению 118 млн акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения.
ТАСС 12:08
Общество
Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса
В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва 10:14
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Общество
Собянин: оставшиеся ограничения отменят не раньше середины июля
Оставшиеся ограничения не планируется снимать раньше середины июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
ТВ Центр 11:55
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Общество
В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы
Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
Политика
Проход через КПВВ «Станица Луганская» производится строго по спискам
Порядок введён в связи с нестабильной эпидемиологической ситуации на территории Украины, и в целях безопасности и здоровья жителей ЛНР.
Новостной фронт вчера в 10:19
Экономика
РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM вчера в 18:57
Общество
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ 05:24
Происшествия
Пострадавших во время стрельбы в Москве полицейских наградят
Руководство МВД приняло решение о награждении сотрудников ДПС, которые пострадали во время перестрелки в Москве, на Ленинском проспекте.
Комсомольская правда 12:00
Энергетика
WSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому
По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов.
МонаВиста 01:00
Кино
Оскар Айзек сыграет в экранизации фантастического триллера «Лондон»
Санта-Моника, США, 16 июня 2020, 13:18 — REGNUM Главную роль в новом фантастическом триллере «Лондон», основанном на еще неизданном фантастическом рассказе норвежского писателя Ю Несбё, исполнит актер Оскар Айзек.
REGNUM 06:18
Армия и оружие
На границе с Китаем погибли трое военных Индии
Российская газета 07:11
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Игры
«Ведьмак 3» отдают бесплатно в GOG Galaxy 2.0 — раздача до 23 июня
На GOG раздают «Ведьмак 3: Дикая Охота» всем, у кого есть цифровая или дисковая версии на ПК (в Steam, EGS или GOG) или на консолях PS4 и Xbox One.
Cyber.sports.ru 10:59
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей вчера в 13:58
Здоровье
Власти Пекина назвали основную версию новой вспышки коронавируса
Власти Пекина сообщили основную версию повторной вспышки COVID-19.
Общественное телевидение России 07:45
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Автоспорт
Отец Хэмилтона призвал Формулу 1 встать на колени
Motorsport.com Россия 10:11
Общество
Кличко перепутал украинские слова и оконфузился
Мэр Киева Виталий Кличко перепутал украинские слова и оконфузился во время брифинга по ситуации с коронавирусом в украинской столице.
Lenta.ru вчера в 13:42
Политика
Украина предъявила новые требования к ДНР и ЛНР
Как сообщал «Рамблер», с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости.
Рамблер вчера в 12:19
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, зачем Наталии Орейро российское гражданство
Как писал NEWS.ru, Орейро впервые упомянула о желании получить российское гражданство на шоу «Вечерний Ургант», правда, сделала это в шутку.
News.ru вчера в 09:21