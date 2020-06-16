Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

Как выстроена новая схема поставок, «Газпром» не объясняет. Наиболее вероятны два варианта: через посредника или записывая на «технологические нужды». «Газпром» официально прекратил поставки газа в ЛНР и ДНР, следует из отчета монополии за первый квартал по РСБУ.
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с чего всё началось

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.
Коммерсантъвчера в 15:19

Подробнее о событии

«Газпром» перестал относить снабжение газом ЛНР и ДНР к поставкам на Украину

ПРАЙМ08:17

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

Коммерсантъвчера в 15:19

«Газпром» отчитался о нулевом экспорте газа на Украину

РБК04:26

«Газпром» перестал раскрывать информацию о поставках газа в ДНР и ЛНР

Интерфакс04:24

«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР

Lenta.ru02:08

СМИ: «Газпром» придумал новую схему поставок в ДНР и ЛНР

Росбалт04:45

«Газпром» не поставлял газ в Донбасс в I квартале

Rambler News Serviceвчера в 10:10
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 13:49, Ашберн
Общество

Мурашко предположил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

Говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за коронавирусной инфекции, можно не ранее февраля 2021 года.
Известия 12:27
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Здоровье

Около 10 тысяч свердловчан были протестированы на коронавирус

За весь период пандемии коронавируса в Свердловской области на COVID-19 было протестировано всего 10 тысяч человек.
ФедералПресс 08:14
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Происшествия

В Париже на протестах медиков начались беспорядки

В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:59
Политика

Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России

Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском 01:10
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Экономика

Путин поручил найти сорвавших строительство КОС «Южные» мошенников

Президент России Владимир Путин, узнав от губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова о пропаже двухмиллиардного аванса для строительства канализационных очистных сооружений «Южные», поставил свою визу на документе: «Мошенников надо найти, но КОС нужно строить».
Примечания 07:06
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Космос

Впервые измерено время жизни нейтрона в космосе

Ученые впервые измерили продолжительность жизни нейтрона в космическом пространстве.
Lenta.ru вчера в 13:12
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Экономика

АФК «Система» и РКИФ продадут 15,94% «Детского мира»

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) объявили о сделке по предложению 118 млн акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения.
ТАСС 12:08
Общество

Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса

В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва 10:14
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Общество

Собянин: оставшиеся ограничения отменят не раньше середины июля

Оставшиеся ограничения не планируется снимать раньше середины июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
ТВ Центр 11:55
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Общество

В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы

Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
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Политика

Проход через КПВВ «Станица Луганская» производится строго по спискам

Порядок введён в связи с нестабильной эпидемиологической ситуации на территории Украины, и в целях безопасности и здоровья жителей ЛНР.
Новостной фронт вчера в 10:19
Экономика

РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США

Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM вчера в 18:57
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Общество

В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ 05:24
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Происшествия

Пострадавших во время стрельбы в Москве полицейских наградят

Руководство МВД приняло решение о награждении сотрудников ДПС, которые пострадали во время перестрелки в Москве, на Ленинском проспекте.
Комсомольская правда 12:00
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Энергетика

WSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому

По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов.
МонаВиста 01:00
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Кино

Оскар Айзек сыграет в экранизации фантастического триллера «Лондон»

Санта-Моника, США, 16 июня 2020, 13:18 — REGNUM Главную роль в новом фантастическом триллере «Лондон», основанном на еще неизданном фантастическом рассказе норвежского писателя Ю Несбё, исполнит актер Оскар Айзек.
REGNUM 06:18
Армия и оружие

На границе с Китаем погибли трое военных Индии

Российская газета 07:11
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
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Игры

«Ведьмак 3» отдают бесплатно в GOG Galaxy 2.0 — раздача до 23 июня

На GOG раздают «Ведьмак 3: Дикая Охота» всем, у кого есть цифровая или дисковая версии на ПК (в Steam, EGS или GOG) или на консолях PS4 и Xbox One.
Cyber.sports.ru 10:59
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Происшествия

Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым

Национальная служба новостей вчера в 13:58
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Здоровье

Власти Пекина назвали основную версию новой вспышки коронавируса

Власти Пекина сообщили основную версию повторной вспышки COVID-19.
Общественное телевидение России 07:45
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
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Шоу-бизнес

Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин

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Отец Хэмилтона призвал Формулу 1 встать на колени

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Общество

Кличко перепутал украинские слова и оконфузился

Мэр Киева Виталий Кличко перепутал украинские слова и оконфузился во время брифинга по ситуации с коронавирусом в украинской столице.
Lenta.ru вчера в 13:42
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Политика

Украина предъявила новые требования к ДНР и ЛНР

Как сообщал «Рамблер», с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости.
Рамблер вчера в 12:19
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Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, зачем Наталии Орейро российское гражданство

Как писал NEWS.ru, Орейро впервые упомянула о желании получить российское гражданство на шоу «Вечерний Ургант», правда, сделала это в шутку.
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Как работают Яндекс.Новости?
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