Энергетика
Экономика сегодня«Газпром» изменил схему поставок газа в ДНР и ЛНР
Российский нефтегазовый холдинг "Газпром" сообщил, что перестал раскрывать объемы поставок газа в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом пишет "Ъ" со ссылкой на отчетность "Газпрома".
Читать в источнике
Оценить172
с чего всё началось
«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.Коммерсантъ15 июня в 15:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 04:44, Ашберн
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Авто
Tesla выпустила электромобиль с самым большим запасом хода
Tesla Model S Long Range Plus способна проехать без подзарядки аккумуляторов 402 мили (почти 650 км) по стандарту Агентства по охране окружающей среды США (EPA).
AutoNews вчера в 05:22
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
К концу недели жителей Москвы ожидает похолодание, сообщила РБК ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
РИА Новости 04:00
Происшествия
В Ингушетии задержали предполагаемого зачинщика перестрелки
Интерфакс вчера в 08:26
Происшествия
Во французском Дижоне произошли беспорядки
Rambler News Service вчера в 11:29
Кино
Звезда «Сватов» рассказала об актерском составе нового сезона
Актриса Анна Кошмал, сыгравшая в сериале "Сваты" Женю Ковалеву, в прямом эфире Instagram рассказала о шестом сезоне сериала.
Газета.Ru вчера в 07:28
Здоровье
Названы даты вакцинации от коронавируса первых российских добровольцев
Первые российские добровольцы пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции 18-19 июня.
Lenta.ru 04:24
Кино
Премьеру фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли
КМВ Новости вчера в 07:47
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках
Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски».
Известия 04:27
Религия
Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Газета.Ru вчера в 14:03
Энергетика
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Известия вчера в 10:33
Игры
Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»
Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
Дни24 вчера в 10:28
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Политика
Трамп подписал указ об ограничениях на применение силы полицейскими
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который реформирует правила работы полиции и, в частности, запрещает использовать удушающие приемы при задержаниях.
Ведомости вчера в 18:43
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Здоровье
В Челябинской области за сутки умерли шесть человек с коронавирусом
Трое мужчина и одна женщина умерли за сутки от ковидной пневмонии в Челябинской области.
Московский Комсомолец 02:34
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11
Общество
Впервые с 1 мая в России выявили менее 8 тысяч больных коронавирусом
Впервые за полтора месяца число новых заболевших за сутки составило менее 8 тысяч человек. Последний раз такая картина наблюдалась 1 мая.
РИА ОмскИнформ 03:28
Футбол
Андрей Кобелев жестко ответил на критику Виталия Дьякова
Бывший наставник и спортивный директор московского «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на заявления экс-защитника команды Виталия Дьякова.
Bookmaker-ratings.ru 04:27
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Ксении Собчак «намылили зад» на YouTube-шоу
Российская телеведущая Ксения Собчак уступила в шоу на YouTube Comment Out и была подвергнута наказанию «Отполируй мне зад».
Актуальные Новости 04:02
Здоровье
71 человек с коронавирусом за сутки выявлен в Алтайском крае
На 17 июня всего в Алтайском крае заражение коронавирусом подтверждено у 3010 человек, включая 309 детей.
Kursk.com 03:42
Общество
«Ростелеком» вложит $500 млн в линию транзита трафика из Европы в Азию
«Ростелеком» начинает реализацию проекта по строительству новой волоконно-оптической линии связи для транзита трафика из Европы в Азию под рабочим названием ТЕА NEXT, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
РБК 03:00
Энергетика
Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»
«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд до 1 июля», — сообщили в польской компании.
РБК 15 июня в 08:07
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Здоровье
В Свердловской области заразились коронавирусом более 10 000 человек
Екатеринбург, 17 июня 2020, 10:55 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 227 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:55
Политика
Путин отреагировал на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин ответил на критику поправок к Конституции, не согласившись с тем, что они приведут к диктатуре и олигархическому правлению.
Татар-информ 14 июня в 11:20
Общество
Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих
Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
RT на русском 04:05