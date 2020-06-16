Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодня«Газпром» изменил схему поставок газа в ДНР и ЛНР

Российский нефтегазовый холдинг "Газпром" сообщил, что перестал раскрывать объемы поставок газа в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом пишет "Ъ" со ссылкой на отчетность "Газпрома".
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с чего всё началось

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.
Коммерсантъ15 июня в 15:19

Подробнее о событии

«Газпром» перестал относить снабжение газом ЛНР и ДНР к поставкам на Украину

ПРАЙМвчера в 08:17

СМИ: «Газпром» придумал новую схему поставок в ДНР и ЛНР

Росбалтвчера в 04:45

«Газпром» не поставлял газ в Донбасс в I квартале

Rambler News Service15 июня в 10:10

«Газпром» перестал раскрывать информацию о поставках газа в ДНР и ЛНР

Интерфаксвчера в 04:24

«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР

Lenta.ruвчера в 02:08

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

Коммерсантъ15 июня в 15:19

«Газпром» отчитался о нулевом экспорте газа на Украину

РБКвчера в 04:26
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 04:44, Ашберн
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Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
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Авто

Tesla выпустила электромобиль с самым большим запасом хода

Tesla Model S Long Range Plus способна проехать без подзарядки аккумуляторов 402 мили (почти 650 км) по стандарту Агентства по охране окружающей среды США (EPA).
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Общество

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К концу недели жителей Москвы ожидает похолодание, сообщила РБК ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
РИА Новости 04:00
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В Ингушетии задержали предполагаемого зачинщика перестрелки

Интерфакс вчера в 08:26
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Во французском Дижоне произошли беспорядки

Rambler News Service вчера в 11:29
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Звезда «Сватов» рассказала об актерском составе нового сезона

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Газета.Ru вчера в 07:28
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Названы даты вакцинации от коронавируса первых российских добровольцев

Первые российские добровольцы пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции 18-19 июня.
Lenta.ru 04:24
Кино

Премьеру фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли

КМВ Новости вчера в 07:47
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Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски».
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Религия

Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение

Газета.Ru вчера в 14:03
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Энергетика

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Известия вчера в 10:33
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Дни24 вчера в 10:28
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Политика

Трамп подписал указ об ограничениях на применение силы полицейскими

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который реформирует правила работы полиции и, в частности, запрещает использовать удушающие приемы при задержаниях.
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Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Здоровье

В Челябинской области за сутки умерли шесть человек с коронавирусом

Трое мужчина и одна женщина умерли за сутки от ковидной пневмонии в Челябинской области.
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На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

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Впервые с 1 мая в России выявили менее 8 тысяч больных коронавирусом

Впервые за полтора месяца число новых заболевших за сутки составило менее 8 тысяч человек. Последний раз такая картина наблюдалась 1 мая.
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Общество

Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих

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