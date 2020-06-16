Энергетика
Коммерсантъ«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР
Как выстроена новая схема поставок, «Газпром» не объясняет. Наиболее вероятны два варианта: через посредника или записывая на «технологические нужды». «Газпром» официально прекратил поставки газа в ЛНР и ДНР, следует из отчета монополии за первый квартал по РСБУ.
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с чего всё началось
«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.Коммерсантъвчера в 15:19
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Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16:40
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Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников
Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
Эхо Москвы 13:31
Здоровье
ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости 18:49
Общество
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» обойдется в 251,4 миллиона рублей
Центр судоремонта "Звездочка" (Мурманск) намерен заключить контракт с единственным участником тендера на ряд ремонтных работ на авианосце "Адмирал Кузнецов", на котором произошел пожар, цена контракта составляет 251,4 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 16:58
Политика
Финляндия могла заполучить Карелию после распада СССР
Перспективы передачи Карелии от России Финляндии стали реальными сразу после распада СССР, тем более, что Борис Ельцин не возражал против переговоров.
Военное обозрение 05:29
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия 11:29
Экономика
С 1 июля пособия будут перечисляться только на карту «Мир»
С 1 июля 2020 года пособия будут перечисляться только на карту с платежной системой "Мир", сообщает Фонд социального страхования РФ по РМ.Это касается пособия по беременности и родам, единовременного пособия для женщин, вставших на учет по беременности на ранних сроках, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.
Известия Мордовии 10:40
Экономика
Законопроект, расширяющий деятельность по патенту, внесен в Госдуму
Москва, 16 июня 2020, 10:39 — REGNUM Законопроект, расширяющий применение патентного налогообложения, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.
REGNUM 03:39
Общество
В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса
Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 17:00
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Футбол
Финал Лиги Европы может пройти в Кёльне
Ранее сообщалось, что ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 8 и 9 августа.
Soccer.ru 11:06
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Политика
Жириновский заявил, что большевики должны «встать на колени»
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что большевики должны "встать на колени перед русским народом".
РИА Новости 20:00
Игры
Стоимость первого месяца подписки Origin Access на ПК снизилась до ₽69
Первый месяц подписки на Origin Access подешевел до ₽89 в PlayStation Store и ₽69 в Origin. Сколько продлится акция — неизвестно.
CyberSport.ru 14:05
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 18:21
Армия и оружие
Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем
RT на русском 04:56
Происшествия
Отец Шамсутдинова: врачи издевались над сыном во время экспертизы
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова Салим Шамсутдинов обвинил врачей центра имени Сербского в издевательствах над сыном.
URA.Ru 13:53
Футбол
Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России
После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали "Слава Украине!".
Газета.Ru 15:10
Здоровье
Кардиолог Юрий Конев: «Хороший врач лечит человека, а не орган»
Ранее кардиолог перечислил способы корректировки пульса в домашних условиях.
Pravda.Ru 09:35
Общество
Экс-мэра Владивостока Пушкарева перевели в другую колонию
После поверки Генпрокуратуры, бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который находился в колонии в городе Спасске-Дальнем в Приморском крае, перевели в другое исправительное учреждение из-за слишком мягких условий отбывания наказания.
Российская газета 03:10
Экономика
Власти Омской области снизили ипотеку на новостройки до 3,1% годовых
"На прошлой неделе глава региона Александр Бурков заявил, что Омская область снизила ставку по федеральной ипотечной программе на 3%, при этом разница будет оплачиваться из регионального бюджета", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 09:31
Общество
Отбывавший срок в США россиянин Лисов вылетел в Москву
RT на русском 21:19
Общество
Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»
РИА Новости 21:46
Политика
Трамп требует к 2029 году построить новый парк ледоколов
В 2017 году исследование, проведенное Национальными академиями наук, инженерии и медицины по поручению конгресса США, пришло к выводу, что аренда ледоколов не была оптимальным решением для береговой охраны США, поскольку доступность полярных ледоколов на открытом рынке крайне ограничена.
Газета.Ru 14 июня в 08:20
Общество
Число смертей от коронавируса в США превысило потери страны в Первой мировой войне
Потери страны в годы Первой мировой войны составили 116,5 тыс. человек. Всего в США зарегистрировано 2,1 млн заражений COVID-19.
Коммерсантъ 22:20
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:54