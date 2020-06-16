Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

Как выстроена новая схема поставок, «Газпром» не объясняет. Наиболее вероятны два варианта: через посредника или записывая на «технологические нужды». «Газпром» официально прекратил поставки газа в ЛНР и ДНР, следует из отчета монополии за первый квартал по РСБУ.
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с чего всё началось

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.
Коммерсантъ15 июня в 15:19

Подробнее о событии

«Газпром» перестал раскрывать информацию о поставках газа в ДНР и ЛНР

Интерфаксвчера в 04:24

СМИ: «Газпром» придумал новую схему поставок в ДНР и ЛНР

Росбалтвчера в 04:45

«Газпром» отчитался о нулевом экспорте газа на Украину

РБКвчера в 04:26

«Газпром» перестал относить снабжение газом ЛНР и ДНР к поставкам на Украину

ПРАЙМвчера в 08:17

«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР

Lenta.ruвчера в 02:08

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

Коммерсантъ15 июня в 15:19

«Газпром» не поставлял газ в Донбасс в I квартале

Rambler News Service15 июня в 10:10
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Футбол

Заседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву перенесено

Вести.Ru 04:02
Религия

Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение

Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
Газета.Ru вчера в 14:03
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 18:21
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Общество

Новогодние праздники в 2021 году могут урезать

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09
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Футбол

«Ювентус» огласил заявку на финал Кубка Италии

Пресс-служба «Ювентуса» опубликовала заявку команды на финальный матч Кубка Италии с «Наполи».CONVOCATI 📋I Bianconeri per la Finale di #CoppaItaliaCocaCola 🏆🇮🇹#FinoAllaFine pic.twitter.com/hyqnnaNe7r— JuventusFC (@juventusfc) June 16, 2020Напомним, что поединок состоится завтра в Риме в 22:00 по московскому времени.
Soccer.ru вчера в 14:26
Происшествия

В Подмосковье семилетний мальчик зарезал отца, избивавшего мать

В подмосковном поселке Ермолино первоклассник убил своего отца после того, как тот поссорился с его матерью.
Вести.Ru 05:19
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Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 15 июня в 07:14
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Происшествия

Прокурор просит осудить фигурантов «Сети» в Петербурге на 6 и 9 лет

RT на русском 05:50
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Общество

Новое пособие для матерей-одиночек может появиться в России

Москва, 17 июня 2020, 11:27 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в России дополнительное пособие для родителей-одиночек.
REGNUM 04:27
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Политика

Трамп подписал указ о реформе американской полиции

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции страны, ужесточающей правила применения силы для правоохранителей, передает Fox News.
Газета.Ru вчера в 13:00
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Политика

Генпрокурор назвал уровень террористических угроз в России высоким

Угроза терроризма в России остается высокой, за 2019 год число предотвращенных терактов выросло на треть, заявил на заседании Совета Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
РИА Новости 05:49
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Здоровье

В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
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Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева

Известия 05:35
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Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Известия 15 июня в 19:50
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Киберспорт

World of Tanks Blitz празднует 6-летие с выходом крупного обновления 7.0

В World of Tanks Blitz начинается празднование 6-летия танкового экшена с выпуском крупного обновления 7.0.
Игромания.ру 04:30
Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
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Происшествия

Конфликт из-за земли в Ингушетии закончился массовой перестрелкой

Lenta.ru вчера в 10:40
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Политика

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
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Технологии

Названа дата окончательных «похорон» Adobe Flash Player

Накануне компания назвала дату, когда прекратит делать и это — 31 декабря 2020-го года.
Вести.Ru 03:17
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Медведев назвал главные шоки для российской экономики

Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
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Футбол

Ибрагимович хочет остаться в «Милане» за €6 млн

News.ru вчера в 22:55
Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности

Ранее в Сети появилась информация о том, что Липницкая станет матерью. По сведениям СМИ, ребенок спортсменки родится в ближайшее время.
Вечерняя Москва вчера в 12:40
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Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий оплатил лечение своему коллеге Евгению Загорулько.
Вести.Ru 05:00
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Стали известны отменившие парад Победы российские города

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Глава ВОЗ сообщил о «научном прорыве» в лечении коронавируса

В лечении COVID-19 произошел "научный прорыв", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 22:33
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Общество

Пассажирский МС-21 испытали с выключенным двигателем

Самолет российского производства МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем.
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Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
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Как сообщает Роспотребнадзор, за последние сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 152 человека.
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Самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в аэропорту Перми

Пассажирский самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в Перми из-за неисправности на борту.
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На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

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