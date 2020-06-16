Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

Как выстроена новая схема поставок, «Газпром» не объясняет. Наиболее вероятны два варианта: через посредника или записывая на «технологические нужды». «Газпром» официально прекратил поставки газа в ЛНР и ДНР, следует из отчета монополии за первый квартал по РСБУ.
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«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.
Коммерсантъ15 июня в 15:19

Подробнее о событии

«Газпром» перестал относить снабжение газом ЛНР и ДНР к поставкам на Украину

ПРАЙМвчера в 08:17

СМИ: «Газпром» придумал новую схему поставок в ДНР и ЛНР

Росбалтвчера в 04:45

«Газпром» перестал раскрывать информацию о поставках газа в ДНР и ЛНР

Интерфаксвчера в 04:24

«Газпром» отчитался о нулевом экспорте газа на Украину

РБКвчера в 04:26

«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР

Lenta.ruвчера в 02:08

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

Коммерсантъ15 июня в 15:19

«Газпром» не поставлял газ в Донбасс в I квартале

Rambler News Service15 июня в 10:10
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Общество

Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»

РИА Новости вчера в 21:46
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Политика

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
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Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Известия вчера в 13:59
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Энергетика

Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей вчера в 03:07
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
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Политика

В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию

Советский Союз при президенте Михаиле Горбачеве был готов начать переговоры о передаче Карелии, заявил бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен.
Lenta.ru вчера в 23:40
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Здоровье

В Забайкалье за сутки выявили 62 больных коронавирусом

В регионе более 1200 человек выздоровели Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае на 17 июня достигло 2325 человек, из них 62 случая выявлено за сутки.
Байкал-Daily вчера в 23:50
Политика

В Германии предложили ответ на санкции США против «Северного потока-2»

Ранее в Совфеде заявили, что новые санкции США против газопровода «Северный поток – 2» могут осложнить его строительство, однако Россия найдет способ его реализации.
Профиль вчера в 07:56
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Общество

Спикер нижней палаты парламента Казахстана заразился коронавирусом

Председатель Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин заразился коронавирусом и перешел на режим самоизоляции.
ТАСС вчера в 23:44
Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru вчера в 08:30
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Общество

В Горном Алтае выявили 34 новых случая заражения коронавирусом

Горно-Алтайск, 17 июня 2020, 05:49 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:49
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Космос

Опубликована фотография Земли и Венеры с Марса

Credit: NASA/JPL-Caltech Как отмечают в NASA, на данной фотографии обе планеты выглядят невзрачными точками из-за присутствия в момент съемки в марсианском воздухе относительно большого количества пыли, однако обычно Венера и Земля видны как очень яркие звезды.
Ин-спейс.ру 15 июня в 14:47
Происшествия

В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета вчера в 07:30
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Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
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Происшествия

Во Франции расследуют беспорядки с участием чеченцев

Во Франции начали расследование, которое позволит установить обстоятельства, спровоцировавшие в Дижоне беспорядки с участием выходцев из Чечни, говорится в распространенном коммюнике МВД Франции.
РИА Новости 15 июня в 15:32
1,6K
Армия и оружие

Украина объявила в розыск Игоря Стрелкова

Офис генерального прокурора Украины объявил в розыск бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина.
ИА Новороссия вчера в 13:22
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Футбол

Футбольный клуб «Бавария» восьмой раз подряд стал чемпионом Германии

Эхо Москвы вчера в 19:08
Общество

Отбывавший срок в США российский программист Лисов вылетел на родину

Газета.Ru вчера в 23:21
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Политика

Трамп подписал указ о реформе полиции

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС вчера в 12:50
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Политика

Иванов назвал условия для возобновления международного авиасообщения

Меры эпидемиологической безопасности превыше всего Иванов подчеркнул, что превалирующими при возобновлении международного авиасообщения должны быть меры эпидемиологической безопасности.
ТАСС вчера в 08:37
20
Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

РИА Новости вчера в 02:26
1,5K
Происшествия

Против сотрудников «Норникеля» завели еще одно дело

Против сотрудников "Норникеля" возбудили еще одно уголовное дело после сброса сточных вод в реку в пригороде Норильска, сообщается на сайте СК.
РИА Новости вчера в 06:18
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Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
RT на русском вчера в 15:16
1,6K
Политика

В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран

Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков в беседе с газетой «Красная звезда» сообщил, что в Россию уже прибыли военные 12 стран для участия в параде Победы на Красной площади, который состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском вчера в 22:45
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Происшествия

В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку

RT на русском вчера в 01:26
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Армия и оружие

В Сети оказался план вторжения Турции в Грецию и Армению

Согласно документам, Турция тщательно проработала секретный план по захвату греческой территории.
Evo-rus.com вчера в 14:10
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Общество

В США сравнили число жертв коронавируса с потерями армии в Первой мировой

Число жертв коронавируса в США превысило потери американской армии в Первой мировой войне. Об этом сообщает Associated Perss.
Lenta.ru вчера в 22:46
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Общество

Минтруд оценил предложение сократить новогодние праздники в 2021 году

Ранее сенатор Андрей Кутепов направил в Минтруд для получения озыва законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней, с 1 по 3 января, чтобы компенсировать нерабочие дни, введенные из-за пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:29
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