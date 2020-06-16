Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

Как выстроена новая схема поставок, «Газпром» не объясняет. Наиболее вероятны два варианта: через посредника или записывая на «технологические нужды». «Газпром» официально прекратил поставки газа в ЛНР и ДНР, следует из отчета монополии за первый квартал по РСБУ.
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с чего всё началось

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.
Коммерсантъ15 июня в 15:19

Подробнее о событии

«Газпром» перестал относить снабжение газом ЛНР и ДНР к поставкам на Украину

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СМИ: «Газпром» придумал новую схему поставок в ДНР и ЛНР

Росбалтвчера в 04:45

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

Коммерсантъ15 июня в 15:19

«Газпром» перестал раскрывать информацию о поставках газа в ДНР и ЛНР

Интерфаксвчера в 04:24

«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР

Lenta.ruвчера в 02:08

«Газпром» отчитался о нулевом экспорте газа на Украину

РБКвчера в 04:26

«Газпром» не поставлял газ в Донбасс в I квартале

Rambler News Service15 июня в 10:10
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В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»

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Общество

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Происшествия

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Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

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Происшествия

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Футбол

Кокорин отреагировал на возможную отмену матча с «Ростовом»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин заявил, что ему ничего не известно о том, что матч 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» будет отменен.
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Происшествия

Автобус врезался в опору моста в Туле

Число пострадавших в результате наезда пассажирского автобуса на опору моста в Туле возросло до девяти, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
ТАСС 12:01
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Общество

Испытания самолета МС-21 прошли с выключенным двигателем

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Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
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Экономика

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Цена бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла абсолютного рекорда, передаёт Интерфакс.
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Глава UFC назвал четверку величайших бойцов

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В открытой базе ведомства появились фотографии и технические характеристики преемника Great Wall Hover H5 с индексом B06.
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В НАТО приняли новые меры в ответ на усиление России

Министры обороны стран НАТО согласовали новые меры в ответ на усиление России с ракетной сфере.
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Суд оштрафовал медсестру из «Ленэкспо» за расстёгнутую молнию

В мае во время визита губернатора медсестра была замечена без капюшона и очков, а молния на её защитном костюме была расстегнута.
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Медик рассказал, какие симптомы остаются у переболевших коронавирусом

Медицинская реабилитация ожидает пациентов, которые переболели коронавирусом в средней и тяжелой формах.
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Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом.
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Оценено повышение тарифов ЖКХ с 1 июля

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США вводят новые санкции против Сирии

США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
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Законопроект, расширяющий деятельность по патенту, внесен в Госдуму

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Президент Чехии не сможет посетить парад Победы в Москве

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