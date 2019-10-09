Энергетика
Ведомости«Газпром» сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям
Действующий контракт о поставках газа на Украину не дает «Газпрому» выхода на конечного потребителя. Весь газ российская компания поставляла "Нафтогазу", который уже самостоятельно занимался его дистрибуцией на внутреннем рынке.
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«Нафтогаз» допустил прямые поставки российского газа на Украину в 2020 году
Rambler News Serviceвчера в 05:07
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Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о возможных сокращениях
Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".
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В июле сообщалось, что ожидается замедление до 1,2%. Теперь же прогноз роста снизился до 1%. Такие данные содержатся в отчёте Всемирного банка.
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Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
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Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
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Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу
Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
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