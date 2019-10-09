Энергетика

ВедомостиВедомости«Газпром» сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям

Действующий контракт о поставках газа на Украину не дает «Газпрому» выхода на конечного потребителя. Весь газ российская компания поставляла "Нафтогазу", который уже самостоятельно занимался его дистрибуцией на внутреннем рынке.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

На Украине допустили прямые поставки «Газпрома» в 2020 году

Газета.Ruвчера в 07:44

«Нафтогаз» допустил прямые поставки российского газа на Украину в 2020 году

Rambler News Serviceвчера в 05:07

«Нафтогаз» обещает, что «Газпром» сможет напрямую поставлять газ предприятиям Украины

ТАССвчера в 05:49

«Нафтогаз» допустил прямые поставки от Газпрома предприятиям Украины

Взгляд.рувчера в 05:28

«Нафтогаз» не исключает прямых поставок от «Газпрома» предприятиям Украины

News.ruвчера в 05:08

«Нафтогаз» объявил, что Газпром может вернуться на украинский рынок

REGNUMвчера в 06:49

«Нафтогаз» не исключает прямых поставок от «Газпрома» предприятиям Украины с 2020 года

ПРАЙМвчера в 04:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 03:32, Ашберн
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Спорт

Российские гимнасты впервые завоевали золото ЧМ в командном многоборье

Телеканал 360° вчера в 13:32
Происшествия

Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника

РИА Новости вчера в 17:57
Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество

Минюст планирует ужесточить ответственность за неуплату алиментов

Как отмечается на сайте ведомства, сейчас должники, которые неоднократно и без уважительной причины не перечисляли деньги в положенное время, могут избежать уголовного наказания, если время от времени будут вносить несущественные суммы.
Эхо Москвы вчера в 19:03
Армия и оружие

Турция начала наземную фазу военной операции в Сирии

Наземная фаза операции "Источник мира" началась в Сирии.
Российская газета вчера в 16:00
Политика

Абхазия сняла ограничения на пересечение границы с Грузией

Абхазия объявила о снятии ограничений на пересечение границы с Грузией, которые были временно введены в целях обеспечения безопасности.
Национальная служба новостей вчера в 16:53
Политика

Зеленский признал, что вернуть Крым будет сложно

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение новых властей страны «вернуть Крым», однако способа пока назвать не смог.
Росбалт вчера в 12:18
Происшествия

Маленькую Лизу Киселеву ищет весь Саратов

В Саратове продолжаются поиски пропавшей вчера 9-летней Елизаветы Киселевой.
Взгляд-инфо 00:17
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий

Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 08 октября в 09:36
Политика

Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020 году

Украина не сможет полностью достичь поставленной цели соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года.
Известия вчера в 19:45
Шоу-бизнес

Больной раком Анастасии Заворотнюк дали 48 часов

Онколог прокомментировал сообщения СМИ о том, что у Анастасии Заворотнюк парализовало правую часть тела.
Сиб.фм вчера в 23:41
Футбол

Сульшера отправят в отставку в случае поражения от «Норвича»

Главный тренер МЮ Уле-Гуннар Сульшер будет отправлен в отставку, если его команда проиграет в матче десятого тура АПЛ с «Норвичем», информирует The Sun.
ProstoProSport вчера в 07:14
Происшествия

В Иркутске произошло землетрясение

РИА Новости 01:13
Общество

Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными

С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
Известия 08 октября в 05:33
Здоровье

Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о возможных сокращениях

Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости вчера в 19:54
Экономика

Всемирный банк вновь понизил прогноз роста российской экономики

В июле сообщалось, что ожидается замедление до 1,2%. Теперь же прогноз роста снизился до 1%. Такие данные содержатся в отчёте Всемирного банка.
Суть событий вчера в 01:56
Политика

Зеленский собрал журналистов на фудкорте

Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.
Газета.Ru 03:03
Здоровье

Названы семь простых продуктов, которые помогут очистить сосуды

Зарубежные медики рекомендуют включить в рацион ряд продуктов, которые способны уменьшить толщину стенок сосудов и препятствовать тому, чтобы они "забивались".
Российская газета 01:43
Гаджеты

Компания AMD официально представила карту Radeon RX 5500

Актуальные Новости 07 октября в 10:55
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Армия и оружие

Сирия сообщила о возобновлении обстрелов турками города Рас-эль-Айн

РБК 02:20
Политика

Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи

RT на русском вчера в 15:20
Здоровье

Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты

Известный столичный врач и один из ведущих популярной телепрограммы «О самом главном» доктор Александр Мясников огласил самые опасные продукты, вызывающие различные опасные заболевания, в том числе и онкологические.
Ugpressa.ru вчера в 15:03
Политика

Фонд Навального признан иностранным агентом

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Lenta.ru вчера в 05:27
Шоу-бизнес

Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения

Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ 08 октября в 08:24
Игры

Игровая консоль Sony PlayStation 5 поступит в продажу осенью 2020-го

Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
Мир фантастики 08 октября в 08:56
Политика

Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу

Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
Дни.ру вчера в 04:00
Политика

Евродепутат назвал коррупцию на Украине «российским продуктом»

Евродепутат от Болгарии Александр Александров-Йорданов в ходе проходивших в Европарламенте слушаний по Украине заявил, что коррупция в стране является результатом российского влияния, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное