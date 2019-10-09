Энергетика

ВедомостиВедомости«Газпром» сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям

Действующий контракт о поставках газа на Украину не дает «Газпрому» выхода на конечного потребителя. Весь газ российская компания поставляла "Нафтогазу", который уже самостоятельно занимался его дистрибуцией на внутреннем рынке.
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«Нафтогаз» допустил прямые поставки от Газпрома предприятиям Украины

Взгляд.ру05:28

«Нафтогаз» объявил, что Газпром может вернуться на украинский рынок

REGNUM06:49

«Нафтогаз» обещает, что «Газпром» сможет напрямую поставлять газ предприятиям Украины

ТАСС05:49

На Украине допустили прямые поставки «Газпрома» в 2020 году

Газета.Ru07:44

«Нафтогаз» не исключает прямых поставок от «Газпрома» предприятиям Украины

News.ru05:08

«Нафтогаз» допустил прямые поставки российского газа на Украину в 2020 году

Rambler News Service05:07

«Нафтогаз» не исключает прямых поставок от «Газпрома» предприятиям Украины с 2020 года

ПРАЙМ04:45
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Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Происшествия

Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам

Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Армия и оружие

Вне зоны доступа: система A2/AD стала камнем преткновения для НАТО

Одним из самых популярных терминов в критериях оценок является понятие anti-access/area-denial или сокращенно A2/AD, которым обозначается территория, где вооруженные силы США и стран НАТО не смогут действовать в полной мере из-за того, что их войска оказываются в уязвимом положении для средств поражения армии противника.
Российская газета вчера в 03:48
Политика

Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов дело о крушении MH17

Зеленский провел встречу с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком, в ходе которой обсуждалось сотрудничество Амстердама и Киева в расследовании крушения рейса МН17 в Донбассе.
ФАН 15:07
Армия и оружие

Турция начала наземную фазу военной операции в Сирии

Наземная фаза операции "Источник мира" началась в Сирии.
Российская газета 16:00
Единоборства

Следующий бой Александр Усик проведет с Чаззом Уизерспуном

Свой первый поединок в тяжелой весовой категории украинский боксер Александр Усик проведет против американца Чазза Уизерспуна.
В городе R 02:10
Политика

Путин встретился с избранными главами регионов

Вестник Кавказа 12:28
Происшествия

В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии

Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
РБК 11:14
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина

РИА Новости 09:54
Армия и оружие

США запланировали крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу

США запланировали провести в 2020 году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в европейские страны.
Известия 07 октября в 09:10
Общество

Нобелевскую премию по физике получили трое ученых

Пиплз, теоретик-космолог, получил награду за «теоретические открытия в физической космологии» Ученый Джим Пиблз несколько десятилетий работал над теорией, которая теперь легла в основу современного видения истории Вселенной, сообщили в комитете Нобелевской премии.
Gazeta.SPb вчера в 08:15
Политика

Минюст признал фонд Навального иностранным агентом

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:10
Происшествия

Установлена личность открывшего стрельбу у синагоги в Германии

Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу возле синагоги в немецком Галле. Об этом стало известно еженедельнику Spiegel.
Lenta.ru 14:58
Политика

В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с днем рождения

DP.RU 07 октября в 07:23
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Шоу-бизнес

Том Холланд побрился налысо

ГЛАС.RU 03:38
Происшествия

Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца

Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.
Lenta.ru вчера в 08:04
Политика

В ОБСЕ напомнили, что Крым уже принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Life.ru 07 октября в 23:01
Политика

CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу

Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
RT на русском 00:44
Происшествия

Автобус врезался в газопровод в Москве

Газета.Ru 13:58
Политика

Путин уволил своего советника Глазьева

Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Политика

Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия 11:42
Общество

Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента - до 27 тысяч рублей.
РИА Новости 15:40
Футбол

Тренер сборной Шотландии: надеемся переломить негатив в прессе

Футболисты сборной Шотландии своими результатами постараются переломить негатив со стороны журналистов так же, как это сделала команда России после чемпионата мира в 2018 году, заявил главный тренер шотландцев Стив Кларк.
РИА Новости 15:20
Шоу-бизнес

Майли Сайрус была экстренно госпитализирована

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Парализованную Заворотнюк забрали в центр для тяжелобольных

Актрису Анастасию Заворотнюк госпитализировали в клинику для восстановления тяжелобольных пациентов сразу после выписки из Европейского медицинского центра.
Neva.Today 05:06
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Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах

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Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.
RT на русском 15:20
Политика

Абхазия снимет ограничения на пересечение границы с Грузией

Абхазия снимет введенные ранее временные ограничения на пересечение границы с Грузией.
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Оксана Воеводина продала кольцо экс-короля Малайзии

Еще недавно Оксана Воеводина заявила, что требует от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии, огромных алиментов и недвижимость в Лондоне и Москве.
Телепрограмма вчера в 09:21
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Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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