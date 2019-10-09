Действующий контракт о поставках газа на Украину не дает «Газпрому» выхода на конечного потребителя. Весь газ российская компания поставляла "Нафтогазу", который уже самостоятельно занимался его дистрибуцией на внутреннем рынке.

Футбол Валерий Газзаев: «Тедеско — очередной эксперимент „Спартака“, который может закончиться неудачно» Назначение Тедеско в "Спартак": почему пока нет контракта — Говоря о разочарованиях, вы не упомянули "Спартак", который тоже потратил много денег, но близок сейчас к зоне стыков.

Экономика Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.

Общество Жители Забайкалья опасаются отмены советских нормативных актов Представители профсоюзов Забайкальского края опасаются, что анонсированная отмена некоторых нормативных актов советского периода может негативным образом повлиять на оплату труда работников этой северной территории и, возможно, приведёт к возникновению социальной напряженности в трудовых коллективах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Армия и оружие Иран полагает, что страны региона примут его инициативу всеобщего диалога Иран рассчитывает, что его соседи по региону положительно отреагируют на предложенную президентом страны Хасаном Роухани "Ормузскую мирную инициативу" по проведению всеобщего диалога, написал в своей статье для кувейтской газеты "Ар-Райи" министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Гаджеты Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.

Гаджеты Google запретит выпускать смартфоны на девятой версии Android Американская корпорация Google 31 января 2020 года прекратит сертифицировать устройства, работающие на базе Android 9.0 Pie, и перейдет на новейшую версию Android 10.

Единоборства Армянский боец MMA продолжил душить соперника после остановки боя Отмечается, что Абрамян не хотел отпускать соперника даже после остановки боя. Судья силой оторвал армянского бойца от Акдумана.

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.

Армия и оружие ЕС призвал Турцию остановить операцию в Сирии Евросоюз призвал Турцию «прекратить односторонние военные действия» в Сирии, так как они ставят под угрозу разгром «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в России), ведут к страданиям мирных жителей и провоцируют новые потоки беженцев.

Политика Российскую журналистку Юлию Юзик освободили в Иране Посольство России в Иране в своем Twitter сообщило об освобождении задержанной властями страны российской журналистки Юлии Юзик.

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