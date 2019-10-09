Энергетика
Ведомости«Газпром» сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям
Действующий контракт о поставках газа на Украину не дает «Газпрому» выхода на конечного потребителя. Весь газ российская компания поставляла "Нафтогазу", который уже самостоятельно занимался его дистрибуцией на внутреннем рынке.
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«Нафтогаз» допустил прямые поставки российского газа на Украину в 2020 году
Rambler News Service05:07
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Армия и оружие
Турция начала наземную фазу военной операции в Сирии
Российская газета 16:00
Политика
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.
RT на русском 15:20
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru 14:59
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
REGNUM вчера в 17:10
Футбол
Тренер сборной Шотландии: надеемся переломить негатив в прессе
Футболисты сборной Шотландии своими результатами постараются переломить негатив со стороны журналистов так же, как это сделала команда России после чемпионата мира в 2018 году, заявил главный тренер шотландцев Стив Кларк.
РИА Новости 15:20
Политика
Абхазия снимает ограничения на пересечение границы с Грузией
Абхазия снимает ограничения на пересечение границы с Грузией. Об этом сообщает МИД России, передает ТАСС.
РЕН ТВ 16:24
Футбол
Экс-хавбек сборной Украины: не критиковал бы игроков, уезжающих играть в Россию
Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Шищенко, ныне возглавляющий «Николаев», поделился мнением о соотечественниках, которые уезжают выступать в Россию.
Чемпионат 13:38
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК вчера в 05:01
Шоу-бизнес
Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой
На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.
RuNews24.ru 07:43
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Политика
В США арестован сотрудник разведки, передавший секретные данные в СМИ
В США арестован сотрудник военной разведки, обвиняемый в передаче секретной информации журналистам, сообщает 9 октября издание The Hill со ссылкой на заявление минюста США.
REGNUM 15:37
Происшествия
Суд отклонил иск уволенного из-за дела Голунова полицейского
Городской суд Москва решил отклонить иск и не восстанавливать на службе полицейского Романа Феофанова, которого уволили из-за дела журналиста Ивана Голунова.
Газета.Ru 16:22
Происшествия
В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки
В башкирском Благовещенске на предприятии по производству терефталевой кислоты произошло ЧП: на одном из резервуаров предприятия, где хранили подготовленные для очистки стоки, обвалилась стена.
Российская газета 13:37
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента - до 27 тысяч рублей.
РИА Новости 15:40
Происшествия
В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой
В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.
Российская газета 08:19
Армия и оружие
Эффективность российского спецназа оценили в Польше
Российский спецназ ещё никогда не был так хорошо обучен и оснащён, как сейчас.
News.ru вчера в 22:25
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Происшествия
СМИ сообщили о самоубийстве ученого Владимира Ларина в Москве
Московский Комсомолец 03:16
Политика
Байден поддержал импичмент президенту США, Трамп его высмеял
Запуск процедуры импичмента президенту США поддержал бывший вице-президент, демократ Джо Байден.
Вести.Ru 15:30
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM вчера в 04:28
Политика
Путин уволил Глазьева с поста своего советника
Президент России Владимир Путин подписал указ о лишения Сергея Глазьева статуса советника главы государства.
РБК 11:29
Политика
Саакашвили назвал пресс-конференции Порошенко постановками
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что при президентстве Порошенко все его пресс-конференции были постановочными, украинским телеканалам выдавали рекомендации по тезисам и темам эфиров, а также списки гостей, которых нельзя приглашать.
РИА Новости 13:13
Экономика
Калининградская область в 2020 году получит на развитие 58,5 млрд рублей из госбюджета
Около 58,5 млрд рублей планируется направить в 2020 году из федерального бюджета на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Калининградской области", которая включает мероприятия Федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона.
ТАСС 14:04
Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ вчера в 08:24
Футбол
Экс-вратарь «Челси» Чех подписал контракт с хоккейным клубом
Бывший вратарь лондонского "Челси" Петр Чех стал хоккеистом английского клуба "Гилдфорд Феникс", сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 15:16