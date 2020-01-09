Энергетика
Коммерсантъ«Газпром» снижает экспорт в Европу
Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
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Армия и оружие
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
Биатлон
На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе состоится женский спринт
Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует в немецком Оберхофе сегодня, 9 января.
Происшествия
Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.
Армия и оружие
Трамп анонсировал новые санкции против Ирана
Дональд Трамп заявил, что ракетные удары Ирана по военным базам США в Ираке не нанесли серьезного урона.
Происшествия
Постпред Свердловской области задержан в Подмосковье за браконьерство
Пресс-служба областного главка МВД сообщила, что двое мужчин задержаны в Раменском районе по сигналу лесничего.
Общество
Российских школьников научат безопасному поведению в Сети
В Минпросвещения отмечают, что после освоения курса дети будут уметь приводить примеры информационных и компьютерных рисков и угроз, предупреждать и предотвращать их.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Технологии
«Ъ»: «Яндекс» может запустить собственного оператора связи
В самом «Яндексе» наличие планов по запуску виртуального оператора опровергли, однако источник газеты, близкий к компании, подтвердил проведение «Яндексом» переговоров с рядом операторов связи по некоторым проектам.
Транспорт
В ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзамена на права
Экзамен на права изменился в России с началом 2020 года.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена
Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
Происшествия
В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей
Неизвестный похитил валюту более чем на шесть миллионов рублей из квартиры неработающего жителя новой Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Наука
Назван способ продлить жизнь на 10 лет
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Армия и оружие
Пентагон рассказал о последствиях ракетного удара Ирана по базе США
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Шоу-бизнес
Жена Джигана Оксана Самойлова показала дом в Майами
Четвертый ребенок пары появится на свет в США. Всей семьей они отправились в Майами и уже разместились в роскошных апартаментах.
Происшествия
Пилоты разбившегося в Иране самолета не могли связаться с диспетчерами
Общество
Первый канал отменил телепоказ ледового шоу Навки с участием Загитовой
Футбол
Главного тренера «Малаги» отстранили из-за пикантного видео
«Основываясь на недавно появившейся информации, которая еще не была подтверждена, «Малага» немедленно отстраняет от работы главного тренера Виктора Санчеса до тех пор, пока не будет проведено полное расследование», появилось заявление от пресс-службы клуба.
Армия и оружие
WP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США
Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать.
Культура
Сергей Шнуров подшутил над фильмами «Вторжение» и «Союз спасения»
Шнуров в стихах рассказал о том, как расхвалили премьеры многие СМИ, и задался вопросом, стоит ли ему покинуть теплые края и вернуться в Россию, чтобы успеть посмотреть «чудо-фильмища» на широком экране.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году её рост составит 2,5%.
Кино
Актер из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»
Как сообщает Radio Times, актер Роберт Арамайо, известный зрителям по роли молодого Неда Старка в культовой многосерийке "Игра престолов" будет сниматься в сериале "Властелин Колец".
Авто
В Сети представили концепт Lada Vesta Premium
Не исключено, что часть новых опций в таком случае Vesta Premium тоже унаследует от моделей Aurus – например, круиз-контроль, мультимедийную систему с премиум-акустикой и даже полный привод.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости.
Общество
Жители Приморья не смогут есть китайские морепродукты
Общество
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Здоровье
В реанимации кемеровской больницы закончились лекарства
Как стало известно СМИ, в отделении реанимации клинической больницы №2 города Кемерово закончились лекарства и расходные материалы.