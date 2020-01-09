Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Газпром» снижает экспорт в Европу

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Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
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«Газпром» снижает экспорт в Европу

Коммерсантъвчера в 14:36

Поставки «Газпрома» в Европу обвалились

Lenta.ru00:58
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:13, Ашберн
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Неизвестный похитил валюту более чем на шесть миллионов рублей из квартиры неработающего жителя новой Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
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После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
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Армия и оружие

WP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

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Шнуров в стихах рассказал о том, как расхвалили премьеры многие СМИ, и задался вопросом, стоит ли ему покинуть теплые края и вернуться в Россию, чтобы успеть посмотреть «чудо-фильмища» на широком экране.
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Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

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Кино

Актер из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»

Как сообщает Radio Times, актер Роберт Арамайо, известный зрителям по роли молодого Неда Старка в культовой многосерийке "Игра престолов" будет сниматься в сериале "Властелин Колец".
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Авто

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Не исключено, что часть новых опций в таком случае Vesta Premium тоже унаследует от моделей Aurus – например, круиз-контроль, мультимедийную систему с премиум-акустикой и даже полный привод.
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Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:52
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Жители Приморья не смогут есть китайские морепродукты

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Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

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В реанимации кемеровской больницы закончились лекарства

Как стало известно СМИ, в отделении реанимации клинической больницы №2 города Кемерово закончились лекарства и расходные материалы.
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