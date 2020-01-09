Энергетика
Коммерсантъ«Газпром» снижает экспорт в Европу
С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину. Так, 30 декабря, по данным «Газпрома», объем поставки газа на Украину составлял 262,3 млн кубометров в сутки.
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с чего всё началось
Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.Коммерсантъвчера в 14:36
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Здоровье
Врачи в Москве помогли родиться ребенку с огромным тромбом в пуповине
Врачи столичной клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева помогли родиться малышу с четырехкратным обвитием и 10-сантиметровым тромбом в пуповине, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.
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Олимпийский чемпион сравнил жизнь в России и Канаде
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков сравнил жизнь в России и Канаде. Его слова приводит РИА Новости.
Финансы
Официальный курс евро снизился на 1,32 рубля, доллара — на 67 копеек
Официальный курс евро упал до 68,05 рубля (на 1,3222 рубля), а доллар опустился до 61,234 рубля (понижение на 67,17 копейки), следует из данных ЦБ.
Политика
СНБО Украины назвал основные версии крушения Boeing в Тегеране
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Происшествия
Историка Соколова перевели из центра психиатрии в СИЗО
Общество
Экипаж потерпевшего крушение в Иране украинского «Боинга»: Что известно о пилотах и бортпроводниках
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство России утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах
В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Политика
«Нафтогаз» считает новый контракт с «Газпромом» выгодным для Украины
Украина довольна условиями нового газового контракта с Россией, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Игры
Глава PlayStation: главные инновации PS5 ещё не представлены
Общество
В Госдуму внесен проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете.
Теннис
Хачанов вывел сборную России вперёд в матче с Аргентиной на ATP Cup
Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Аргентины Гидо Пельей в первой четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
Общество
Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
Авто
В России подскочили цены на автомобили
Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.
Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ осенью 2020 года
Головная атомная подлодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года.
Экономика
Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
Армия и оружие
Иран заявил, что месть за генерала Сулеймани свершилась
Иран объявил о завершении мести за убийство генерала Касема Сулеймани.
Экономика
С 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ
В России с 1 января 2020 года вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ.
Политика
В Стамбуле запустили «Турецкий поток»
В Стамбуле в торжественной обстановке запустили газопровод "Турецкий поток".
Игры
Вспомнить все: лучшие игры 2019 года
Геймеры могут считать 2019 год удачным — он выдался урожайным на яркие проекты, которые вызывают сильные эмоции и оставляют приятное «послевкусие».
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
Наука
Создали прототип ускорителя частиц на чипе
В тысячу раз уменьшили важный элемент ускорителя частиц немецкие физики.
Общество
В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных
Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
Общество
Пенсию пересчитают в минус. Кому будут платить меньше в 2020 году
Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому пенсию будут пересчитывать в минус и в каких ситуациях, сообщает PRIMPRESS.
Финансы
Курс валют сегодня: евро падает на торгах
В свою очередь, евро в среду на открытии упал на 14 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 69,01 рубля.