Энергетика
Коммерсантъ«Газпром» снижает экспорт в Европу
С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину. Так, 30 декабря, по данным «Газпрома», объем поставки газа на Украину составлял 262,3 млн кубометров в сутки.
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с чего всё началось
Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.Коммерсантъвчера в 14:36
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Политика
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Крушение Boeing в Иране Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.
Политика
На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»
Киев уже ощутил влияние запуска "Турецкого потока", заявил исполнительный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
Происшествия
Российская школьница убила заставшую ее в постели с любовником мать
В ходе ссоры молодой человек взялся за нож и нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь в это время била мать молотком по голове и телу.
Армия и оружие
Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Политика
В Абхазии протестующие попытались штурмовать администрацию президента
Протестующие попытались взять штурмом здание администрации президента и сломали входные двери, сообщает «РИА Новости».
Общество
Названы самые популярные в России имена для рожденных в 2019 году
Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых популярных имен для новорожденных в 2019 году, передает "Интерфакс".
Общество
СМИ сообщили, что народный артист Геннадий Юхтин попал в больницу
Народный артист России Геннадий Юхтин оказался в одной из столичных больниц.
Происшествия
Выжившая после крупного ДТП омичка погибла в аварии со «скорой»
В результате ДТП с каретой скорой помощи в центре Омска погибла пассажирка, которую везли в больницу после крупной аварии.
Происшествия
Сына сатирика Жванецкого избили в Москве
Сына сатирика Михаила Жванецкого избили в Москве, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Космос
Телескоп TESS обнаружил похожую на Землю экзопланету
Астрономы, работающие с космическим телескопом TESS, обнаружили экзопланету близкого к Земле размера, обращающуюся вокруг звезды TOI 700.
Кино
Актер из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»
Как сообщает Radio Times, актер Роберт Арамайо, известный зрителям по роли молодого Неда Старка в культовой многосерийке "Игра престолов" будет сниматься в сериале "Властелин Колец".
Армия и оружие
Появились спутниковые фото последствий удара по базе США в Ираке
На сайте сети National Public Radio опубликована спутниковая фотография, на которой можно увидеть последствия ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по военной базе США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
Общество
Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе
Представляющий интересы истца юрист Александр Козенков рассказал РБК, что суд обязал ООО «Технопарк» снести капитальные строения в районе станции Шиес, в том числе вертолетную площадку, ангар, общежитие, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути и другие строения.
Общество
Суд закрыл уголовное дело за песню «Убить президента»
Второй западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении музыканта Вячеслава «Вяча» Елисеева, которого обвиняли в публичных призывах к терроризму за песню «Убить президента».
Общество
Wildberries открыла продажи в Европе
Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries начал продажи на первом для него европейском рынке — в Польше, говорится в сообщении компании.
Кино
Фильм «Дело Ричарда Джуэлла» стартовал в российском прокате: рецензия
Объявленный национальным героем, Джуэлл пару дней раздавал интервью и позировал для обложек, пока внезапно не был объявлен главным подозреваемым в теракте.
Экономика
«Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов
Доля трех крупнейших операторов – «Трансойла», «Нефтетранссервиса» и RailGO – в совокупном парке, работающем на рынке РФ, с 40% в начале 2018 г. увеличилась до 53% на конец первого полугодия 2019 г. Небольшие игроки уходят с рынка, в том числе потому, что контрактные условия на перевозку у крупнейших нефтекомпаний очень жесткие.
Космос
Астрономы из Нидерландов и Канады нашли источник сигналов из космоса
Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Экономика
Жителям ДНР пообещали российские зарплаты и пенсии
«В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение правительству Донецкой народной республики довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Экономика
Аналитики «ФИНАМ» оценили потенциал роста акций ММК
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной динамики акций ММК - одной из ведущих металлургических компаний России с рыночной капитализацией более 450 млрд руб.
Происшествия
Жительница Нижегородской области погибла после катания на тюбинге
Политика
Юристы в Ираке потребовали изъять у посольства США участок земли
Группа иракских юристов потребовала от посольства США в Багдаде вернуть территорию в центре столицы площадью свыше 16 гектаров, так как считает ее незаконно присвоенной, говорится в полученном РИА Новости обращении.
Технологии
Twitter хочет ограничить ответы на твиты
Американская компания Twitter Inc. начнет в тестовом режиме использовать новые функции, позволяющие пользователям контролировать ответы на их твиты.
Культура
Программа «60 минут» стала самым популярным политическим шоу в России
Эксперты выяснили, что программа «60 минут» по итогам 2019 года стала лучшим политическим шоу в России.