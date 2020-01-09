Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Газпром» снижает экспорт в Европу

С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину. Так, 30 декабря, по данным «Газпрома», объем поставки газа на Украину составлял 262,3 млн кубометров в сутки.
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с чего всё началось

«Газпром» снижает экспорт в Европу

Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
Коммерсантъвчера в 14:36

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Теплая зима обвалила европейский экспорт «Газпрома»

Век03:39

«Газпром» продолжит поставки газа в Армению в 2020 году на прежних условиях

ADVIS.ru01:58

Поставки «Газпрома» в Европу резко упали

Компания03:09

«Газпром» резко сократил экспорт в Европу

Рамблер03:36

«Газпром» сократил экспорт в Европу

News.ru01:35

Поставки «Газпрома» в Европу обвалились

Lenta.ru00:58

«Газпром» снижает экспорт в Европу

Коммерсантъвчера в 14:36
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Происшествия

Жители Камчатки и Чукотки ощутили землетрясение

Росбалт 04:52
Политика

В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране

Крушение Boeing в Иране Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.
РИА Новости 04:36
Политика

На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»

Киев уже ощутил влияние запуска "Турецкого потока", заявил исполнительный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
РИА Новости 04:03
Происшествия

Российская школьница убила заставшую ее в постели с любовником мать

В ходе ссоры молодой человек взялся за нож и нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь в это время била мать молотком по голове и телу.
Lenta.ru 02:57
Армия и оружие

Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море

Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
RT на русском 06:44
Политика

В Абхазии протестующие попытались штурмовать администрацию президента

Протестующие попытались взять штурмом здание администрации президента и сломали входные двери, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 06:15
Общество

Названы самые популярные в России имена для рожденных в 2019 году

Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых популярных имен для новорожденных в 2019 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:45
Общество

СМИ сообщили, что народный артист Геннадий Юхтин попал в больницу

Народный артист России Геннадий Юхтин оказался в одной из столичных больниц.
Вечерняя Москва 05:27
Происшествия

Выжившая после крупного ДТП омичка погибла в аварии со «скорой»

В результате ДТП с каретой скорой помощи в центре Омска погибла пассажирка, которую везли в больницу после крупной аварии.
Российская газета 07:10
Происшествия

Сына сатирика Жванецкого избили в Москве

Сына сатирика Михаила Жванецкого избили в Москве, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru вчера в 04:55
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Происшествия

В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
РИА Новости 05:48
Космос

Телескоп TESS обнаружил похожую на Землю экзопланету

Астрономы, работающие с космическим телескопом TESS, обнаружили экзопланету близкого к Земле размера, обращающуюся вокруг звезды TOI 700.
REGNUM 07 января в 07:13
Кино

Актер из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»

Как сообщает Radio Times, актер Роберт Арамайо, известный зрителям по роли молодого Неда Старка в культовой многосерийке "Игра престолов" будет сниматься в сериале "Властелин Колец".
Московский Комсомолец вчера в 18:50
Армия и оружие

Появились спутниковые фото последствий удара по базе США в Ираке

На сайте сети National Public Radio опубликована спутниковая фотография, на которой можно увидеть последствия ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по военной базе США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар.
РБК вчера в 12:26
Шоу-бизнес

У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма

Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
РИАМО 04:12
Общество

Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

Представляющий интересы истца юрист Александр Козенков рассказал РБК, что суд обязал ООО «Технопарк» снести капитальные строения в районе станции Шиес, в том числе вертолетную площадку, ангар, общежитие, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути и другие строения.
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Общество

Суд закрыл уголовное дело за песню «Убить президента»

Второй западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении музыканта Вячеслава «Вяча» Елисеева, которого обвиняли в публичных призывах к терроризму за песню «Убить президента».
БИЗНЕС Online 05:20
Общество

Wildberries открыла продажи в Европе

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries начал продажи на первом для него европейском рынке — в Польше, говорится в сообщении компании.
РБК 04:00
Кино

Фильм «Дело Ричарда Джуэлла» стартовал в российском прокате: рецензия

Объявленный национальным героем, Джуэлл пару дней раздавал интервью и позировал для обложек, пока внезапно не был объявлен главным подозреваемым в теракте.
Газета Metro 02:29
Экономика

«Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов

Доля трех крупнейших операторов – «Трансойла», «Нефтетранссервиса» и RailGO – в совокупном парке, работающем на рынке РФ, с 40% в начале 2018 г. увеличилась до 53% на конец первого полугодия 2019 г. Небольшие игроки уходят с рынка, в том числе потому, что контрактные условия на перевозку у крупнейших нефтекомпаний очень жесткие.
Ведомости вчера в 21:48
Космос

Астрономы из Нидерландов и Канады нашли источник сигналов из космоса

VSE42.RU вчера в 23:34
Происшествия

Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Известия 04:52
Экономика

Жителям ДНР пообещали российские зарплаты и пенсии

«В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение правительству Донецкой народной республики довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 06:20
Экономика

Аналитики «ФИНАМ» оценили потенциал роста акций ММК

Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной динамики акций ММК - одной из ведущих металлургических компаний России с рыночной капитализацией более 450 млрд руб.
Finam.Ru 06:56
Происшествия

Жительница Нижегородской области погибла после катания на тюбинге

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Юристы в Ираке потребовали изъять у посольства США участок земли

Группа иракских юристов потребовала от посольства США в Багдаде вернуть территорию в центре столицы площадью свыше 16 гектаров, так как считает ее незаконно присвоенной, говорится в полученном РИА Новости обращении.
РИА Новости 07:10
Автоспорт

Николаев остановился на пятом этапе «Дакара» из-за проблем с мотором

Чемпионат 05:42
Технологии

Twitter хочет ограничить ответы на твиты

Американская компания Twitter Inc. начнет в тестовом режиме использовать новые функции, позволяющие пользователям контролировать ответы на их твиты.
УтроNews 01:19
Культура

Программа «60 минут» стала самым популярным политическим шоу в России

Эксперты выяснили, что программа «60 минут» по итогам 2019 года стала лучшим политическим шоу в России.
Актуальные Новости вчера в 08:32
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