Энергетика
Коммерсантъ«Газпром» снижает экспорт в Европу
С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину. Так, 30 декабря, по данным «Газпрома», объем поставки газа на Украину составлял 262,3 млн кубометров в сутки.
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с чего всё началось
Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.Коммерсантъвчера в 14:36
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Происшествия
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Пропавший оленевод на Чукотке найден живым. Мужчина с 21 декабря находился без еды, но в тепле.
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В ходе ссоры молодой человек взялся за нож и нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь в это время била мать молотком по голове и телу.
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В Абхазии протестующие попытались штурмовать администрацию президента
Протестующие попытались взять штурмом здание администрации президента и сломали входные двери, сообщает «РИА Новости».
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В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов
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Армия и оружие
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Хоккей
Кто будет играть в плей-офф Восточной конференции КХЛ в сезоне-2019/2020, расклады
Прикидываем расклад на самую горячую пору регулярного сезона. Начинаем с Восточной конференции.
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Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
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Шоу-бизнес
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Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
Авто
Автопроизводитель Ravon выпустит конкурента LADA
Владелец бренда Ravon узбекское предприятие «Узавтосаноат» планирует выпустить бюджетный автомобиль, который будет соперничать с LADA.
Теннис
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Россиянин дважды ударил ракеткой вышку судьи, после чего получил штраф и поругался с арбитром.
Общество
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Технологии
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Определили топ-10 самых популярных автомобилей с АКПП в России
Стали известны самые популярные в России легковушки с автоматической трансмиссией.
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В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
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«Барселона» и «Ювентус» хотят обменяться футболистами
Как пишет источник, сделка поспособствует налаживанию трансферных отношений между «Ювентусом» и «Барселоной».
Общество
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Путин прибыл с визитом в Дамаск
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прибытии главы государства Владимира Путина в Сирию.
Происшествия
В Омске выжившая в ДТП девушка погибла в аварии в машине скорой помощи
В Омске девушка погибла в результате столкновения автомобиля и машины скорой помощи, в которой она находилась после ДТП.