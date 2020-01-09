Энергетика
Коммерсантъ«Газпром» снижает экспорт в Европу
Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
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Армия и оружие
Минобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав»
Подразделения Минобороны в 2020 году получат 50 пистолетных комплексов «Удав», сообщается на сайте военного ведомства.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Футбол
«Ростов» объявил о трансфере защитника «Тамбова»
Пресс-служба футбольного клуба "Ростов" объявила об очередном трансфере.
Происшествия
В Омске школьница убила мать, заставшую ее в постели с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Общество
Первый канал перенес показ шоу Навки с участием Загитовой
Показ шоу, главную роль в котором исполняет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, был запланирован на 8 января (начало — 17.30 по московскому времени), но затем исчез из сетки вещания.
Технологии
«Яндекс» собрался стать мобильным оператором
Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».
Шоу-бизнес
Пост в соцсетях Заворотнюк вызвал споры о болезни артистки
Пост с новогодними поздравлениями от лица семьи актрисы Анастасии Заворотнюк в соцсети Instagram вызвал споры пользователей о заболевании артистки.
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба объявлена вымершей
В публикации говорится, что китайский веслонос - лишь один из примеров стремительно исчезающей фауны реки Янцзы.
Шоу-бизнес
Джастин Бибер страдает болезнью Лайма
Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.
Происшествия
В Омске пережившая ДТП женщина скончалась в повторной аварии
«Пациентка находилась в коме, на искусственной вентиляции легких, в результате повторной аварии она скончалась на месте ДТП», — рассказали представители пресс-службы.
Армия и оружие
Показаны повреждения базы США в Ираке после ракетного удара Ирана
Гаджеты
Intel предложит процессоры Tiger Lake для сегмента Интернета вещей
Представленные на CES 2020 мобильные 10-нм процессоры Tiger Lake получили новые наборы команд для ускорения работы систем искусственного интеллекта, да и графическая подсистема поколения Intel Xe определённым образом оптимизирована для применения в этой сфере.
Происшествия
Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом
Актриса театра и кино Настасья Самбурская пожаловалась в соцсетях на туристов из России, которые мешают другим отдыхающим на одном из пляжей Бали.
Происшествия
Освобождены двое россиян, похищенных пиратами в Нигерии
Двое российских моряков, которые были похищенные 2 января с судна в Нигерии, освобождены.
Шоу-бизнес
Девушка Илона Маска спровоцировала слухи о своей беременности
Некоторые подписчики знаменитости восприняли публикацию, как сообщение о беременности, начав поздравлять «будущую мать».
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Ерозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Кино
Netflix представил хронологический таймлайн первого сезона «Ведьмака»
Спорт
AFP: WADA отправит уведомление о споре с РУСАДА в CAS до конца недели
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправит уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в отношении российского спорта в Спортивный арбитражный суд (CAS) до конца текущей недели.
Армия и оружие
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
Общество
Более 1 млрд животных погибли в Австралии из-за лесных пожаров
Свыше 1 млрд животных погибли в результате лесных пожаров в Австралии, сообщила 9 января пресс-служба Университета Сиднея.
Транспорт
В ГИБДД разъяснили изменения в экзаменах на права
В 2020 году россиян ожидают изменения в правилах сдачи экзаменов на водительские права.