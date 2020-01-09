Энергетика

News.ruNews.ru«Газпром» сократил экспорт в Европу

Снижение поставок «Газпрома» в Европу снизилось на 20% с учётом запущенного 8 января «Турецкого потока». Сильнее всего снижение затронуло маршрут на Украину — с 262,3 млн кубометров в последние дни декабря 2019 года до 91,2 млн кубометров 7 января.
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с чего всё началось

«Газпром» снижает экспорт в Европу

Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
Коммерсантъвчера в 14:36

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Поставки «Газпрома» в Европу резко упали

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Теплая зима ударила по экспорту «Газпрома»

Век03:39

«Газпром» резко сократил экспорт в Европу

Рамблер03:36

Газпром резко сократил экспорт газа в Европу в связи с низким спросом и большими накопленными запасами

КМВ Новости04:21

«Газпром» сократил экспорт в Европу

News.ru01:35

Поставки «Газпрома» в Европу обвалились

Lenta.ru00:58

«Газпром» снижает экспорт в Европу

Коммерсантъвчера в 14:36
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Беременная Милла Йовович набрала 22 кг

RuNews24.ru 09:32
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Российский катер в Азовском море напугал украинских военных

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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей

За несколько часов до публикации сообщения газета The Sun рассказала со ссылкой на источники, что принц Гарри и Меган Маркл готовятся обсудить свое фактическое увольнение из королевской семьи с "руководством" - королевой, а также отцом и старшим братом Гарри - и, возможно, они даже откажутся от своего герцогского титула.
Газета.Ru вчера в 16:30
Политика

Киев назвал основные версии крушения Boeing в Иране

Как передает телеканал "112 Украина", среди возможных причин катастрофы рейса PS 752 он назвал поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и техническую неисправность двигателя.
Российская газета 05:17
Происшествия

Мощный взрыв прогремел на НПЗ в Ухте

Мощный взрыв прогремел на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе, после чего на предприятии вспыхнул пожар, сообщают очевидцы.
Вести.Ru 09:50
Политика

Президент Абхазии допустил введение чрезвычайного положения в стране

Силовые структуры Абхазии страны перешли на усиленный режим несения службы, а при необходимости в стране может быть введено чрезвычайное положение, заявил президент страны Рауль Хаджимба.
РБК 09:38
Армия и оружие

Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море

Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
RT на русском 06:44
Политика

Столтенберг назвал Чёрное море стратегическим для НАТО регионом

REGNUM 09:39
Футбол

Кашшаи возглавил департамент судейства РФС

Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.
РИА Новости 08:54
Фигурное катание

Россиянка пострадала на репетиции церемонии открытия юношеских Игр

Россиянка пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте швейцарского кантона Во.
РИА Новости вчера в 10:57
Происшествия

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Газета.Ru 00:59
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о вреде фастфуда

Роспотребнадзор напомнил россиянам о вреде еды из заведений быстрого питания и рассказал, чем именно фастфуд опасен для здоровья.
ФедералПресс вчера в 21:59
Армия и оружие

Опубликованы фотографии результатов удара по базе США в Ираке

Национальная служба новостей 01:55
Происшествия

Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков

РИА Новости 09:55
Общество

Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами

Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Газета.Ru 09:39
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

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В Москве нашли крупный склад оружия в квартире

РИА Новости 08:14
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости вчера в 06:29
Общество

Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

РБК 07:09
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Джеймс Кэмерон показал первые кадры из «Аватара 2»

Джеймс Кэмерон опубликовал в Twitter кинофраншизы «Аватар» первые концептуальные изображения второй части «Аватара».В комментарии к публикации сообщается, что в продолжении одного из самых кассовых фильмов Кэмерона зрители увидят новые части света планеты Пандора.
UfaTime.ru вчера в 14:04
Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
RT на русском вчера в 20:22
Гаджеты

В России рекордно подешевел iPhone 7

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Пятилетний мальчик случайно застрелил отца из ружья

В селе Ивантеевка (Саратовская область) произошла трагедия. Пятилетний мальчик случайно убил своего отца.
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В России введены новые налоговые льготы для физлиц

С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
REGNUM 03:55
Армия и оружие

Эксперт оценил три украинских версии крушения Boeing в Иране

В четверг Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назвал три основные версии падения украинского авиалайнера Boeing 737 в Тегеране.
Взгляд.ру 09:55
Энергетика

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости 09:44
Общество

В «Нафтогазе» назвали контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает заключенную 30 декабря сделку о транзитных поставках газа через Украину с «Газпромом» самым выгодным контрактом за всю историю страны.
РБК 07:04
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Мозг сохранялся неповрежденным 2600 лет

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Экипаж Дмитрия Сотникова победил на пятом этапе ралли «Дакар»

Экипаж команды «Камаз-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова победил в зачете грузовиков на пятом этапе ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии.
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В Apple признали, что просматривают фотографии пользователей iCloud

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