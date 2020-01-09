Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.

с чего всё началось

Запуск «Турецкого потока», официально состоявшийся 8 января, не меняет общей картины: газопровод пока загружен менее чем наполовину. С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину.

Политика Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри.

Здоровье Минздрав разъяснил слухи о презумпции согласия на посмертное донорство Ранее информагентства со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова сообщили, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Происшествия В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Политика Посол объяснил в МИД Израиля позицию Киева по героизации националистов «9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довёл до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Джоэлем Лионом», — говорится в заявлении.

Экономика Техника получит единый льготный лизинг Правительство утвердило новую схему господдержки Правительство согласовало замену разрозненных мер поддержки спроса на продукцию машиностроения на единый механизм льготного лизинга.

Здоровье Найдена причина вспышки ранее неизвестного вида пневмонии в Китае Центральное телевидение Китая и другие государственные СМИ КНР объявили, что причиной вспышки вирусной пневмонии ранее неизвестного происхождения в городе Ухань стал новый вид коронавируса.

Политика Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках ЗРК С-300 Власти Ирака возобновили переговоры с Россией о приобретении зенитных комплексов С-300, заявил глава комитета обороны и безопасности парламента страны Мухаммад Рида «РИА Новости».

Происшествия СК просит оштрафовать актрису Бочкареву за хранение наркотиков Следствие прекратило уголовное преследование и просит Преображенский суд Москвы оштрафовать актрису Наталью Бочкареву, которую обвиняют в незаконном хранении наркотиков.

Общество Редактора «Урюпинской правды» уволили из-за фото политика Глава администрации Урюпинска (Волгоградская область) Юрий Хорошеньков уволил главного редактора местной газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину, из-за того что в публикации фотография федерального политика была поставлена ниже, чем фото местного депутата.