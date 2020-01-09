Энергетика
Коммерсантъ«Газпром» снижает экспорт в Европу
С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину. Так, 30 декабря, по данным «Газпрома», объем поставки газа на Украину составлял 262,3 млн кубометров в сутки.
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с чего всё началось
Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.Коммерсантъвчера в 14:36
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Транспорт
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Политика
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудит ситуацию с авиакатастрофой в Иране с президентом Исламской Республики Хасаном Роухани.
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В администрации президента Абхазии назвали попыткой государственного переворота события в Сухуме, в том числе штурм госучреждения сторонниками оппозиции.
Общество
Украина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории
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Кино
Джеймс Кэмерон показал первые кадры из «Аватара 2»
Джеймс Кэмерон опубликовал в Twitter кинофраншизы «Аватар» первые концептуальные изображения второй части «Аватара».В комментарии к публикации сообщается, что в продолжении одного из самых кассовых фильмов Кэмерона зрители увидят новые части света планеты Пандора.
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Экономика
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«В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение правительству Донецкой народной республики довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации», — говорится в сообщении.
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На МКС отправят инкубатор с каннабисом
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Общество
Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе
Представляющий интересы истца юрист Александр Козенков рассказал РБК, что суд обязал ООО «Технопарк» снести капитальные строения в районе станции Шиес, в том числе вертолетную площадку, ангар, общежитие, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути и другие строения.
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Армия и оружие
Для удара по базам США иранцы применили новейшие ракеты
В микроблоге Воздушно-космическая оборона Российской Федерации в Твиттере 9 января пишут: "Иран ударил по базам США своими новейшими ракетами Fateh-313 и Qiam, пишет Tasnim".
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Самым кассовым мультфильмом в истории стала лента «Холодное сердце 2»
«Холодное сердце 2» заработало в прокате $1,325 миллиарда. Сообщение об этом появилось на портале Boxofficemojo.
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Компания Apple обенаружит порно у пользователей iPhone.
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Шоу-бизнес
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Приме российского балета и скандально известной светской львице Анастасии Волочковой от хейтеров всех мастей достается очень часто.
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