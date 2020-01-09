Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Газпром» снижает экспорт в Европу

С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину. Так, 30 декабря, по данным «Газпрома», объем поставки газа на Украину составлял 262,3 млн кубометров в сутки.
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с чего всё началось

«Газпром» снижает экспорт в Европу

Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
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