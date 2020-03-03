Энергетика
Известия«Газпром» снизил цену газа для Болгарии на 40%
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о том, что «Газпром» сократил на 40% цену газа для республики. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает ТАСС.
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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что "Газпром" снизил цену на газ для республики на 40%.ТАСС03:59
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