Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что "Газпром" снизил цену на газ для республики на 40%.

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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о том, что «Газпром» сократил на 40% цену газа для республики. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает ТАСС.

«Газпром» снизил цену газа для Болгарии на 40%

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