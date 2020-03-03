Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что "Газпром" снизил цену на газ для республики на 40%.

с чего всё началось

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%, заявил 3 марта премьер-министр республики Бойко Борисов на пресс-конференции.

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%

Здоровье ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.

Музыка Лазарев одобрил решение отправить Little Big на «Евровидение» Российский певец Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на конкурсе "Евровидение", с энтузиазмом отнёсся к решению отправить в этом году на состязание группу Little Big.

Спорт Дипломаты сообщили о состоянии заболевших коронавирусом в ОАЭ россиян Старший советник посольства России в Абу-Даби Юрий Видакас сообщил журналистам, как чувствуют себя двое граждан РФ, у которых ранее было диагностировано заражение опасным коронавирусом нового типа COVID-2019.

Авто Volkswagen решила отказаться от автомобилей на природном газе Компания Volkswagen прекращает разработку легковых машин на газомоторном топливе CNG и переходит на выпуск электромобилей, заявил директор по развитию Volkswagen Франк Вельш.

Общество Тиньков внёс залог после выдачи в Лондоне ордера на его задержание «Ожидается, что господин Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобождённым под залог после выдачи ордера на его задержание», — цитирует РИА Новости сообщение группы «Тинькофф».

Гаджеты Новые смартфоны Huawei начали получать обновление ОС Android 10 Инсайдеры анонсировали, что смартфоны Huawei P20 и Huawei Mate 10 в ближайшее время станет возможным обновить до новой версии оболочки EMUI 10.

Общество СК предложил внести конфискацию имущества коррупционеров в Конституцию Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выдвинул предложение о закреплении в Конституции конфискации имущества как меры уголовного наказания.

Армия и оружие Шойгу рассказал, какие корабли получит ВМФ России в 2020 году В состав ВМФ России в 2020 году будет передан целый ряд боевых и специальных кораблей, сообщил 3 марта министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании по вопросам выполнения гособоронзаказа.

Энергетика Тымовчанам обещают газ к осени Тымовское встретит следующий отопительный сезон с газом. Ввести газораспределительную станцию в Тымовском районе должны осенью 2020 года.

Экономика ФРС США снизила ставку из-за коронавируса Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.

Общество Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч В опубликованном на сайте организации говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира.

Экономика За прибавку к пенсии в 1 рубль раскритиковали главу ПФР в Госдуме По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Политика Путин: Россия не желает с кем-либо воевать Президент ответил, что Россия ни с кем не собирается воевать, но создает все условия для того, чтобы никто и не подумал воевать с ней.