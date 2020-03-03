Энергетика

ТАССТАСС«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
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с чего всё началось

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что "Газпром" снизил цену на газ для республики на 40%.
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