Энергетика

ТАССТАСС«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
Читать в источнике
Комментировать253
с чего всё началось

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что "Газпром" снизил цену на газ для республики на 40%.
ТАСС03:59

Подробнее о событии

«Газпром» подарил Болгарии максимальную скидку на газ

Lenta.ru07:14

Подарок братушкам: «Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

Вести.Ru05:03

Россия снизила цену на газ для Болгарии на 40%

Московский Комсомолец03:42

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

RT на русском04:33

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

ТАСС03:59

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

Коммерсантъ04:55

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%

REGNUM03:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 09:42, Ашберн

Комментарии

Армия и оружие

В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете

РИА Новости 07:20
Общество

Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News

Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
RT на русском 09:11
Политика

Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Городовой 00:21
Футбол

Роналду вылетел к матери, которая перенесла инсульт

Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вылетел к матери, которая 3 марта перенесла инсульт, сообщает O Jogo.
Газета.Ru 09:16
Происшествия

В России четыре самолета совершили экстренную посадку

Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
BFM.ru 05:22
Политика

В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
RT на русском 05:42
Происшествия

Следствие по делу историка Соколова завершено

RT на русском 09:35
Происшествия

Полицейские открыли стрельбу по мужчине во время задержания в Москве

Правоохранители ранили мужчину во время задержания на Большой Тульской в Москве.
Газета.Ru 08:58
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука

Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной Рады Сергея Мельничука, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Коммерсантъ 09:31
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Общество

Неизвестные разрушили могилу неизвестного солдата под Севастополем

Под Севастополем в районе Сахарной головки неизвестные надругались над могилой неизвестного солдата.
Известия 07:37
Музыка

Россияне и иностранцы оценили отправку Little Big на Евровидение

На предстоящем конкурсе Евровидение Россию представит Little Big — эпатажная рейв-группа, чьи клипы на YouTube собирают миллионы просмотров.
РИА Новости 07:06
Общество

У сотрудника РФС подтверждён коронавирус

Как стало известно «Чемпионату», у сотрудника Российского футбольного союза (РФС) Давида Берова подтверждён коронавирус COVID-19.
Чемпионат 08:38
Общество

У всех госпитализированных в Москве коронавирус не выявлен

Коронавирус не был выявлен у родственников и друзей заболевшего, а также у пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ.
Москва 24 09:11
Армия и оружие

Новейшие комплексы «Деривация-ПВО» примут участие в параде Победы

Новейшие комплексы "Деривация-ПВО" впервые примут участие в параде Победы на Красной площади.
Российская газета вчера в 03:55
Авто

Mercedes-Benz раскрыл обновленный E-Class

Компания Mercedes-Benz представила обновленный вариант модели E-Class, которая дебютировала в кузовах седан и универсал Estate.
Коммерсантъ 06:09
Космос

Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса

Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
AstroNews.ru вчера в 08:05
Политика

Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН

«Инициативу поддержали президент Франции, председатель Китайской Народной Республики, и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил своё согласие и поддержку этого предложения», — сказал министр.
RT на русском 08:42
Политика

ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции

Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 08:47
Происшествия

Бизнесмена Валерия Израйлита суд перевел под домашний арест

Смольнинский районный суд Петербурга перевел под домашний арест совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, обвиняемого в выводе денежных средств за границу при строительстве нефтебазы в порту.
BFM.ru 09:29
Политика

В Белоруссии отказались открыть транспортное сообщение с Крымом

Белоруссия отказалась открыть авиа- и железнодорожное сообщение с Крымом, говорится в ответах "Белавиа" и Белорусской железной дороги на письмо Белорусской общины Крыма.
РИА Новости 07:25
Армия и оружие

Сирийская армия сбила турецкий беспилотник

Правительственная армия уже сбивала беспилотник 1 марта, тогда турецкие военные сбили два сирийских Су-24.
Коммерсантъ 07:51
Армия и оружие

В Сирию направляется четвертый десантный корабль ВМФ РФ

Большой десантный корабль (БДК) ВМФ России «Новочеркасск» прошел пролив Босфор и вышел в Средиземное море.
Коммерсантъ вчера в 14:42
Экономика

Минэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации

Министерство энергетики России предлагает создать единого регионального оператора газификации, который бы отвечал в том числе за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов.
ТАСС вчера в 07:54
Армия и оружие

Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь»

Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой сверхзвуковой управляемой ракетой.
Piter.tv вчера в 23:53
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ

Известия вчера в 15:10
Политика

Владимир Путин в Пскове почтил память 6-й роты

RuNews24.ru 01 марта в 06:58
Политика

США обратились в Совбез ООН для снятия санкций с «Талибана»

Москва и Вашингтон уже ведут консультации в СБ ООН консультации по поводу снятия международных санкций с движения талибов, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента российского МИД Замир Кабулов.
РИА Новости 07:34
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Футбол

«Интер Майами» дебютировал в MLS с поражения от «Лос-Анджелеса»

РИА Новости вчера в 00:19
Как работают Яндекс.Новости?
Строительство "Турецкого потока"Больше новостей по теме
Главное