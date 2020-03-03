Энергетика
ТАСС«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что "Газпром" снизил цену на газ для республики на 40%.
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Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе
Турецкие военные сбили сирийский военный самолет в провинции Идлиб, сообщило сирийское государственное агентство SANA.
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Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России
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Обновление Windows 10 привело к серии технических проблем
Владельцы компьютеров и ноутбуков с операционной системой Windows 10 сообщили о проблемах, вызванных недавним обновлением.
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Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
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Лайнер рейса Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми
Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что пассажирский лайнер S7 (рейс S72508) подал сигнал бедствия над Удмуртией по пути из Новосибирска в Москву и начал экстренное снижение.
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение первой российской олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Аделины Сотниковой завершить профессиональную карьеру.
Хоккей
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Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Общество
Собянин объявил о госпитализации 24 человек из-за коронавируса
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Депутаты Горсовета приняли изменения в Устав Липецка
С предложением внести изменения в Устав выступила инициативная группа депутатов от партии «Единая Россия».
Общество
Навальный сообщил о блокировке банковских счетов родителей, жены и детей
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи — родителей, супруги Юлии и детей.
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Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
Футбол
Букмекеры: «Челси» обыграет «Ливерпуль» в матче Кубка Англии
3 марта «Челси» примет «Ливерпуль» в матче пятого раунда Кубка Англии, который пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:45.
Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.