Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что "Газпром" снизил цену на газ для республики на 40%.

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

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