Энергетика

КомпанияКомпания«Газпром» снизил цены на газ в Европе для удержания лидерства на рынке

«Газпром» в январе 2020 года поставил рекорд по продажам газа на электронных аукционах. При этом компании пришлось снизить цены на топливо из-за конкурентов из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает газета «Ведомости».
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с чего всё началось

«Газпром» жертвует ценой ради сохранения своей доли на европейском рынке

Весь экспорт «Газпрома» в первом месяце этого года, по подсчетам «Интерфакса», упал на четверть до 13,3 млрд куб. м. Получается, 16,5% поставленного в Европу газа было продано на спотовом рынке.
Ведомостивчера в 15:57

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«Газпром» жертвует ценой ради сохранения своей доли на европейском рынке

Ведомостивчера в 15:57

«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе

Lenta.ru01:03

«Газпром» установил рекорд продаж через электронную торговую платформу

News.ru02:37

Трейдеры ЕС увеличили закупку российского газа для Украины в шесть раз

Евразия Daily07:40

«Газпром» вынужден рекордно снижать цены в Европе

Ruposters.ru03:52

«Газпром» снизил цены на газ в Европе для удержания лидерства на рынке

Компания04:31

«Газпром» терпит очередное поражение на рынке

Интересная Россия04:40
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Политика

Путин прокомментировал увольнение главы Чувашии

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал своё решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
RT на русском 06:45
Наука

Разработаны уникальные наноматериалы для ДНК-диагностики и направленной доставки лекарств

Доставка лекарств к пораженным клеткам организма на сегодняшний день является слабым звеном (узким «бутылочным горлышком») диагностики и терапии.
Naked Science 04:55
Спорт

Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
РИА Новости 05:16
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Шоу-бизнес

Первый канал показал Армена Джигарханяна после болезни

Видео из квартиры Армена Джигарханяна показал Первый канал в программе «Пусть говорят».
Телеканал 360° вчера в 15:00
Армия и оружие

В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ

Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Discover24 03:04
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Газета.Ru 05:27
Политика

Первый самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя

На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.
РИА Новости 04:30
Армия и оружие

Эрдоган грозит отомстить Дамаску за гибель турецких военных в Идлибе

REGNUM вчера в 15:25
Экономика

ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России

ЦБ в 2019 году обнаружил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, в основном общества с ограниченной ответственностью и интернет-проекты, а также кредитные потребительские кооперативы, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
РБК 07:01
Авто

Китайские автомобили подорожали в России

Импортируемые кроссоверы H2 и H6 прибавили 19,5-20,3 тыс. рублей, локализованные F7 и F7x – 25 тыс. рублей, а внедорожник H9 подорожал сразу на 70 тыс. рублей и установил рекорд максимальной стоимости китайского автомобиля в России – 2 782 000 рублей.
Автоновости дня вчера в 22:11
Наука

Ученые предложили технологию, которая может снизить стоимость высокоэффективных солнечных батарей

Naked Science 05:36
Общество

Киану Ривз попал в украинский учебник по всемирной истории

РБК 04:35
Политика

Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»

В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
REGNUM 04:08
Происшествия

Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
РИА Новости вчера в 23:57
Экономика

Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.
Интерфакс 04:51
Политика

Художника Васю Ложкина могут выдвинуть в Госдуму от новой партии

Художника Алексея Куделина (псевдоним Вася Ложкин) могут выдвинуть в качестве кандидата на довыборах в Госдуму в Ярославле от новой экологической партии "Зеленая альтернатива".
Газета.Ru 00:26
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета 02:29
Политика

Путин рассказал, какой наказ писателя Даниила Гранина он не выполнил

Президент вспомнил о том, что об этом его пи последнем разговоре просил писатель и общественный деятель Даниил Гранин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 07:29
Здоровье

В ВОЗ не стали называть вспышку коронавируса пандемией

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Известия 07:29
Здоровье

В Челябинске 23 школы закрыты на карантин

В Челябинске на карантин закрыли 23 школы. Причиной стал подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает горздрав.
REGNUM 04:10
Политика

Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России

Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.
Lenta.ru 05:32
Политика

Польшу не приглашали на 75-летие Победы в Москву

RT на русском 04:15
Общество

В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
РИА Новости вчера в 12:27
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru 06:09
Гаджеты

NVIDIA выпустила драйвер под новый сезон Apex Legends и «Историю Сэма»

Загрузить драйвер можно на официальном сайте разработчика или через приложение GeForce Experience во вкладке «Драйверы».
Игромания.ру вчера в 14:36
Происшествия

В Москве арестовали порнописателя, который насиловал жену и ребенка

В Москве заключен под стражу писатель, который подозревается в сексуальном насилии над супругой и ребенком.
Вести.Ru 07:21
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