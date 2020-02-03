Энергетика
Компания«Газпром» снизил цены на газ в Европе для удержания лидерства на рынке
«Газпром» в январе 2020 года поставил рекорд по продажам газа на электронных аукционах. При этом компании пришлось снизить цены на топливо из-за конкурентов из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает газета «Ведомости».
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с чего всё началось
Весь экспорт «Газпрома» в первом месяце этого года, по подсчетам «Интерфакса», упал на четверть до 13,3 млрд куб. м. Получается, 16,5% поставленного в Европу газа было продано на спотовом рынке.Ведомостивчера в 15:57
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