Энергетика
ТАСС«Газпром» снизил на 35% поставки газа в Турцию в 2019 году
"Газпром" в 2019 году снизил поставки газа в Турцию на 35% - до 15,510 млрд куб. м против 23,964 млрд куб. м годом ранее, следует из отчета российского газового холдинга по российским стандартам бухучета (РСБУ).
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«Газпром» в 2019 году увеличил экспорт газа в ближнее зарубежье
Rambler News Service14 февраля в 07:40
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Футбол
Игрок «Порту» демонстративно ушёл с поля из-за расизма
Марега демонстративно покинул поле, несмотря на активные уговоры партнёров по команде пересмотреть своё решение.
Футбол
Гол Федора Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграл вничью с "Сельтой".
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Предок человека обнаружен в Западной Африке
Таинственная «призрачная популяция» ныне вымерших древних человекоподобных существ, возможно, контактировала с ранними людьми, жившими в Западной Африке, говорят учёные.
Общество
Подмосковье вошло в тройку лучших регионов по качеству жизни
Агентство РИА «Новости» представило рейтинг российских регионов по качеству жизни за 2019 год.
Наука
Что нового в Nature и Science. 16 февраля
Авторы обсуждают то, какова будет жизнь без льда в Арктике. Одна из статей посвящена террористической атаке на Париж в 2015 году.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Биатлон
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Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о критике норвежцев Тарьея и Йоханнеса Бе в адрес Александра Логинова.
Футбол
«Крылья Советов» разгромили «Далянь Ифан»
Второй контрольный матч, которые самарские «Крылья Советов» провели в воскресенье, 16 февраля, в рамках третьего учебно-тренировочного сбора, оказался гораздо успешнее, чем первый.
Политика
Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
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Великобритания вновь оказалась во власти стихии. Шторм "Деннис" обрушился на север страны.
Шоу-бизнес
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Пугачева говорит, что у нее хорошая кожа от природы, а также есть квалифицированные хирурги-друзья, которым под силу все делать под местным наркозом.
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Опубликован рейтинг самых популярных китайских автомобилей в России
Политика
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Экономика
Мишустин поручил принять план по снижению ставок по ипотеке
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину и премьеру Андрею Белоусову представить к 16 марта 2020 года план по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам.
Единоборства
Курбан Шираев стал чемпионом Европы по вольной борьбе
Курбан Шираев из Дагестана стал чемпионом Европы по вольной борьбе. Об этом сообщается на сайте республиканского информагентства.
Происшествия
В Пензе семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
Подписчики группы «Сова Пенза авто» во «ВКонтакте» сообщили, что в результате ДТП пострадали семь человек.
Общество
Захарова отреагировала на слова протоиерея о гражданских женах
Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась, как назвать мужчин, живущих в гражданском браке.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
Политика
Путин назвал всеми отвергнутую свою идею
Президент России Владимир Путин рассказал, что его идея о бесплатном горячем питании для всех учащихся сперва была всеми отвергнута.
Политика
Соавтор отвергнутого Киевом плана по Донбассу напомнил о словах Бисмарка
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он раскритиковал мирный план по урегулированию ситуации в Донбассе.
Политика
В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Общество
У 40 американцев выявили заражение коронавирусом на Diamond Princess
Медики выявили заражение новым типом коронавируса COVID-19 у 40 американцев на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.
Происшествия
На станции Амгунь в Хабаровском крае произошел крупный пожар
На станции Амгунь в Хабаровском крае загорелось одноэтажное здание. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров.
Шоу-бизнес
Волочкова планирует судиться с Большим театром из-за пенсии
Бывшая балерина Анастасия Волочкова намерена судиться с Большим театром, поскольку ей не выплачивают пенсию, передает сайт kp.ru.