Энергетика

ТАССТАСС«Газпром» снизил на 35% поставки газа в Турцию в 2019 году

"Газпром" в 2019 году снизил поставки газа в Турцию на 35% - до 15,510 млрд куб. м против 23,964 млрд куб. м годом ранее, следует из отчета российского газового холдинга по российским стандартам бухучета (РСБУ).
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«Газпром» снизил на 35% поставки газа в Турцию в 2019 году

ТАСС14 февраля в 05:28
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