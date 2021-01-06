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«Газпром» в январе снизил транзит газа через Украину

«Газпром» снизил транзит российского газа через Украину со 180 млн кубометров в сутки в декабре 2020 года до 130 млн кубометров в сутки в январе 2021 года, сообщил гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в своем аккаунте в Facebook.В источнике
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С чего всё началось
"Оператор ГТС Украины" готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках "Газпрома", — написал Макогон на своей странице на Facebook
.
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