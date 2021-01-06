Киев, 6 января 2021, 12:13 — REGNUM Российское публичное акционерное общество «Газпром» снизило объемы транзита газа через Украину с 180 млн кубических метров в сутки до примерно 130 млн кубометров. Об этом сегодня, 6 января, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

С чего всё началось "Оператор ГТС Украины" готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках "Газпрома", — написал Макогон на своей странице на Facebook РИА Новости вчера в 03:21