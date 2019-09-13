Энергетика
РИА Новости«Газпром» снизил поставки через OPAL
"Газпром" снизил поставки через газопровод OPAL из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза. Сегодня утром немецкое Федеральное сетевое агентство сообщило, что ограничения на доступ российской компании к газопроводу, принимающему голубое топливо из "Северного потока", вступили в силу.
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Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru 07:05
Здоровье
Врачи рекомендуют семечки, капусту, орехи и перец для снижения веса
Регулярное употребление капусты, сладкого перца, орехов и семечек снизит риски ожирения.
NashGorod.ru 03:54
Кино
Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей 12 сентября в 13:47
Политика
МИД Чехии вызвал посла РФ из-за заявления Мединского
Скандал с переносом памятника маршалу СССР Ивану Коневу в чешской столице выходит на высокий международный уровень - МИД Чехии вызвал посла России в Праге Александра Змеевского из-за того, что министр культуры РФ Владимир Мединский назвал мэра района "Прага-6" "гауляйтером местного масштаба", передают "Вести".
Газета.Ru вчера в 16:48
Политика
Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией
Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.
Вести.Ru 09:29
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность оперирования Заворотнюк
Как пояснил специалист, если рак развился до такой стадии, что человек находится в коме, то возможностей провести операцию уже нет.
Известия 09:09
Политика
Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден попросил предоставить ему убежище во Франции.
РБК 17:54
Музыка
Лещенко посоветовал вместо The Beatles изучать в школе Пахмутову
Народному артисту РСФСР Льву Лещенко не понравились рекомендации Минкульта, касающиеся изучения в школе творчества знаменитых рок-групп The Beatles и Queen.
Ридус 09:09
Происшествия
Семь человек пострадали при наезде такси на пешеходов в Японии
По меньшей мере семь человек пострадали в городе Нагоя (Япония) при наезде такси на пешеходов, сообщает телеканал NHK.
РБК 20:59
Политика
На Украине заявили об угрозе ликвидации железных дорог в стране
«Если будет принято такое решение (о приватизации - прим. ред.), то Украина станет первой европейской страной, которая практически уничтожит систему железнодорожного транспорта», - заявил Кава в эфире YouTube-канала «CapitalTV».
ТК Звезда 22:11
Космос
SpaceX отменила туристические полеты к МКС из-за отсутствия желающих
Руководство компании Bigelow Aerospace приняло решение отказаться от запланированных ранее рейсов по доставке туристов на МКС с помощью кораблей компании SpaceX.
Дни24 09:00
Энергетика
США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке
Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.
Российская газета 20:26
Футбол
«Спартак» в Москве проиграл «Уралу»
Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от екатеринбургского «Урала» (1:2) в матче 9-го тура чемпионата России.
LiveSport.ru 11:26
Экономика
Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы
Пшено в ближайшее время в России станет дешевле, стоимость риса в рознице также будет снижаться, при этом цены на гречневую крупу из-за сокращения производства, скорее всего, будут постепенно расти, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
ПРАЙМ 20:15
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Шоу-бизнес
Анонсировано заявление Анастасии Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк, расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.
NewsFrol вчера в 09:27
Футбол
Цорн объяснил, почему «Спартак» подал заявление в прокуратуру на фаната ЦСКА Малосолова
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему клуб подал заявление в прокуратуру на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который в соцсетях оскорбил бывшего форварда красно-белых Луиса Адриано.
RT на русском вчера в 06:04
Кино
Фильм о Владимире Сорокине вышел в прокат
Новые Известия вчера в 15:56
Транспорт
В Москве прошёл парад городской техники
Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.
RT на русском 14:01
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05
Единоборства
Серроне и Гэтжи показали одинаковый вес, Крылов тяжелее Тейшейры
В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам соперники показали одинаковый вес — 70,5 кг.
Чемпионат вчера в 13:27
Космос
В России запатентовали систему очистки околоземной орбиты от мусора
REGNUM вчера в 01:39
Общество
Самого опытного космонавта списали по здоровью
Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов - Федора Юрчихина.
РИА Новости 20:33
Финансы
Бюро кредитных историй получат доступ к данным о доходах россиян
Бюро кредитных историй получат доступ к данным о доходах россиян.
Каскад 12 сентября в 03:54