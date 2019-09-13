Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Газпром» снизил поставки через OPAL

"Газпром" снизил поставки через газопровод OPAL из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза. Сегодня утром немецкое Федеральное сетевое агентство сообщило, что ограничения на доступ российской компании к газопроводу, принимающему голубое топливо из "Северного потока", вступили в силу.
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«Газпром» снизил поставки через OPAL

РИА Новости02:40

Оператор OPAL снизил загрузку газопровода

ТАСС04:45

Постановление суда Евросоюза о лишении «Газпрома» доступа к части OPAL вступило в силу

RT на русском10:09

«Газпром» с этого дня вынужден ограничить поставки в Европу через «Северный поток»

Эхо Москвы05:03

Оператор OPAL снизил загрузку газопровода

News.ru05:56

Газпром сократил поставки по OPAL в Европу

Телеканал 360°02:06

«Газпром» сократил прокачку газа через Opal по требованию суда ЕС

РБК05:01
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