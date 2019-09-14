Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Газпром» снизил поставки через OPAL

"Газпром" снизил поставки через газопровод OPAL из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза. Сегодня утром немецкое Федеральное сетевое агентство сообщило, что ограничения на доступ российской компании к газопроводу, принимающему голубое топливо из "Северного потока", вступили в силу.
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Газопровод OPAL

РИА Новости15 сентября в 09:37

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Газета.Ru14 сентября в 04:43

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Интерфакс14 сентября в 01:41

«Газпром» сократил прокачку газа через Opal по требованию суда ЕС

РБК14 сентября в 05:01

Opal ограничила доступ к газопроводу для «Газпрома»

Коммерсантъ14 сентября в 02:19
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:38, Вашингтон
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