"Газпром" снизил поставки через газопровод OPAL из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза. Сегодня утром немецкое Федеральное сетевое агентство сообщило, что ограничения на доступ российской компании к газопроводу, принимающему голубое топливо из "Северного потока", вступили в силу.

Политика Пушков оценил позицию Киева по амнистии в Донбассе Позицию Киева Пушков оценил в Twitter. Отметим, что Киев отказался предоставлять амнистию и наделять Донбасс особым статусом.

Происшествия В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

Армия и оружие Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.

Общество В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов» В Кемерово в память о погибших в результате пожара в торговом центре "Зимней вишне" открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.

Шоу-бизнес Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней» Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.

Экономика Ситуация в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия Напряженность в Ормузском проливе, ключевого района транспортировки сырой нефти и других морских перевозок, может оказать влияние на рынок алюминия и химических веществ, сообщает японская газете Nikkei.

Шоу-бизнес Собчак назвала свою свадьбу частью деконструированного шапито Телеведущая Ксения Собчак назвала свою свадьбу с режиссером Константином Богомоловым частью "деконструированного шапито" и "абсурдом в абсолюте".

Кино Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав «Отряда самоубийц 2» Американский режиссёр Джеймс Ганн, который известен зрителям по фильмам «Стражи Галактики» опубликовал актерский состав второй части кинокомикса «Отряд самоубийц».

Шоу-бизнес Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.

Происшествия Бросившую сына в «Лосином острове» москвичку признали невменяемой Экспертиза установила психические отклонения у жительницы Москвы Надежды Куликовой, которая оставила своего малолетнего сына на ночь в столичном парке «Лосиный остров» в феврале 2019 года.

Политика Помпео обвинил Иран в причастности к атаке на НПЗ Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран стоит за атаками на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.

Игры В Steam бесплатно раздают DiRT Rally. Количество ключей ограничено Акция завершится 16 сентября в 20:00 по московскому времени, однако разработчики из студии Codemasters предупреждают, что количество ключей ограничено.

Шоу-бизнес Садальский опубликовал частичную переписку с Заворотнюк Российский актер Станислав Садальский опубликовал часть переписки с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая, по слухам, страдает последней стадией рака головного мозга.

Здоровье Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".

Здоровье Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.

Гаджеты Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Происшествия В Якутии пропал вертолёт с тремя людьми на борту Пилот вертолёта Eurocopter перестал выходить на связь в Оймяконском районе Якутии, на борту воздушного судна находятся три человека.

Технологии Оборудование для блокировки Telegram испытают в Тюмени Операторы связи в Тюмени в скором времени испытают оборудование, которое должно блокировать мессенджер Telegram и запрещенные интернет-ресурсы, сообщает Рейтер.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

Единоборства Гэтжи нокаутировал Серроне и заявил о желании драться с Нурмагомедовым Поединка между Гэтжи и Серроне в США очень ждали. Однако он завершился уже в первом раунде.

Политика Коммунисты Чехии встали на защиту памятника Коневу в Праге Напомним, администрация района Прага-6 заявила о намерении убрать памятник освободившего Прагу от нацистов маршала Конева с одной из центральных площадей.