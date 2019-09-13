Энергетика
РИА Новости«Газпром» снизил поставки через OPAL
"Газпром" снизил поставки через газопровод OPAL из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза. Сегодня утром немецкое Федеральное сетевое агентство сообщило, что ограничения на доступ российской компании к газопроводу, принимающему голубое топливо из "Северного потока", вступили в силу.
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Постановление суда Евросоюза о лишении «Газпрома» доступа к части OPAL вступило в силу
RT на русскомвчера в 10:09
«Газпром» с этого дня вынужден ограничить поставки в Европу через «Северный поток»
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Помпео обвинил Иран в причастности к атаке на НПЗ Саудовской Аравии
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RT на русском вчера в 16:43
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На Украине планируют соединить маршрутом Балтийское и Чёрное моря
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