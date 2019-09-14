Энергетика

ИзвестияИзвестия«Газпром» снизил поставки газа через Opal

«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза. Об этом 14 сентября сообщает «РИА Новости», ссылаясь на сообщение немецкого Федерального сетевого агентства.
Читать в источнике
Комментировать296

Подробнее о событии

«Газпром» снизил поставки через OPAL

РИА Новости02:40

Оператор OPAL снизил загрузку газопровода

ТАСС04:45

OPAL ограничит доступ «Газпрома» к мощностям утром 14 сентября

RT на русскомвчера в 09:15

«Газпром» снижает поставки газа через Opal

ПРАЙМ02:24

Оператор OPAL снизил загрузку газопровода

News.ru05:56

Россия обойдет решение суда ЕС с помощью новой политики продаж «Газпрома»

Экономика сегодня06:17

«Газпром» сократил прокачку газа через Opal по требованию суда ЕС

РБК05:01
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:09, Вашингтон
Политика

Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Президент США Дональд Трамп заявил, что сын бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена Хамза был убит в результате американской спецоперации.
Lenta.ru 09:20
Шоу-бизнес

Киркоров спел на свадьбе у Собчак

На свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова выступил певец Филипп Киркоров.
Росбалт 03:13
Волейбол

Сборная России по волейболу обыграла Белоруссию на чемпионате Европы

Красная весна вчера в 17:54
Шоу-бизнес

Разин заявил о последней стадии рака мозга у Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что у актрисы Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга.
Политическая Экспертиза вчера в 18:53
Гаджеты

Названы любимые категории порно среди обладателей iPhone и Android

Lenta.ru вчера в 10:52
Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 07:56
Шоу-бизнес

Любовь Успенская опубликовала фотографию в обнаженном виде

Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в обнаженном виде.
Актуальные Новости вчера в 03:12
Происшествия

СК и МВД провели обыск у начальника полиции подмосковного Пушкино

Следователи СКР и сотрудники управления собственной безопасности МВД обыскали кабинет и квартиру начальника полиции Пушкино Карена Севикяна, рассказали источники РБК.
РБК 08:08
Армия и оружие

Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США

В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 12 сентября в 04:19
Футбол

Ротор — Факел 0:0 (1-й тайм)

Футбольный клуб «Ротор» объявил о прекращении трудовых отношений со старшим тренером команды Павлом Могилевским.
V1.ru 11 сентября в 10:36
Политика

В Киеве предложили изменить учебники с цитатами о дружбе с Россией

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что необходимо внести изменения в школьные учебники, в которых написано, что Россия является другом Украины.
RT на русском 07:50
Футбол

Реал — Леванте 3:2

Sports.ru 05:34
Шоу-бизнес

Эксперт по языку тела проанализировал отношения Собчак и Богомолова

Анищенко считает, что в этой паре вся инициатива исходит со стороны телеведущей, что особенно, по его мнению, было заметно в выпуске программы «Осторожно, Собчак!» с участием Богомолова.
ФАН вчера в 12:56
Религия

Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ

Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru 08:37
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Происшествия

На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар

На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Армия и оружие

Противолодочный комплекс «Ответ» завершит испытания в 2020 году

Хакасия-Информ 10 сентября в 23:16
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Происшествия

Двое пассажиров севшего на мель судна в Югре госпитализированы

Двое пассажиров судна «Метеор», которое село на мель на реке Обь в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, госпитализированы для оказания медицинской помощи, сообщили в региональном правительстве.
RT на русском 07:19
Музыка

Лещенко посоветовал вместо The Beatles изучать в школе Пахмутову

Народному артисту РСФСР Льву Лещенко не понравились рекомендации Минкульта, касающиеся изучения в школе творчества знаменитых рок-групп The Beatles и Queen.
Ридус 09:09
Экономика

В 2020 году размер материнского капитала составит 466 тыс. 617 рублей

В 2020 году Правительство РФ увеличит материнский капитал на 3,8%. В следующем году размер материнского капитала составит 466 тысяч 617 рублей.
Большое Радио вчера в 07:33
Футбол

Гончаренко оценил шансы Сантоса сыграть против «Тамбова»

ProstoProSport 08:40
Общество

Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства

Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru вчера в 03:40
Общество

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Общество

Устричные фермы в Крыму пожаловались на «репрессивный» надзор

Крымские устричные фермы пожаловались министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину на действия подведомственного Росприроднадзора.
Forbes 04:35
Культура

На Первом канале стартует второй сезон шоу «Голос. 60+»

Самой взрослой участницей стала 91-летняя бабушка. Наставниками выступят Валерия, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Пелагея.
Discover24 вчера в 04:15
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Кино

Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав «Отряда самоубийц 2»

Американский режиссёр Джеймс Ганн, который известен зрителям по фильмам «Стражи Галактики» опубликовал актерский состав второй части кинокомикса «Отряд самоубийц».
iReactor 01:48
Политика

Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Петербурга

Александр Беглов, одержавший победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга, выдвинет сенатором от города председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.
Известия 08:00
Единоборства

Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября

Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что 2 ноября проведет поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.
РИА Новости вчера в 13:33
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное