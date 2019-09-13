Немецкая компания Opal Gastransport приняла решение ограничить доступ к трубопроводу Opal для «Газпрома», говорится в сообщении оператора.

Происшествия Молния ударила в движущийся автомобиль в Новосибирске В Новосибирске во время сильного дождя молния поразила двигавшийся по дороге автомобиль.

Наука Генетики сообщили о неудаче в борьбе с малярией с помощью ГМ-комаров Глобальное потепление позволяет переносящим инфекцию комарам Aedes aegypti распространяться все шире из своего «исконного» тропического ареала.

Энергетика «Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе Фактическое снижение прокачки российского газа по OPAL началось утром в субботу, 14 сентября, и по состоянию на вечер воскресенья, 15 сентября, составляло чуть более 25 млн куб. м в сутки.

Политика Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Политика Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.

Общество Кардиолог назвал опасные для сна позы Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Об этом сообщает "Спутник в Крыму".

Общество Регионы обязали вести видеосъемку во время отлова бездомных животных Минприроды РФ утвердило методические указания регионам в сфере отлова потерявшихся и бездомных животных.

Армия и оружие Хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми атаками Представители движения "Ансар Аллах", более известные как хуситы, пригрозили Саудовской Аравии новыми атаками на нефтяные объекты.

Политика Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.

Происшествия Житель Красноярска решил прочистить мусоропровод горящим бензином По предварительной версии, мужчина 1980 года рождения вылил в ствол мусоропровода ведро бензина, а затем бросил туда зажженную спичку.

Авто АвтоВАЗ выпустил новые спецверсии своих моделей Как сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа», все автомобили новой серии получили особые шильдики #CLUB на багажной двери, новую обивку сидений с вышитым названием серии с оранжевым хэштегом, двухцветные колесные диски специального дизайна, корпуса наружных зеркал черного цвета, парктроники и другое полезное оборудование.

Экономика Forbes назвал крупнейшие частные компании России Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.

Культура «Таврида танцы» собрала 200 танцоров и хореографов со всей России Творческая резиденция «Таврида танцы», собравшая 200 танцоров и хореографов различных стилистических направлений со всей России, завершила работу в Крыму.

Политика Лукашенко намерен обсуждать с РФ компенсации за налоговый манёвр России и Белоруссии придётся вернуться к вопросу о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере.

Авто Рестайлинговый внедорожник Lada 4x4 может появиться в 2020 году Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».

Общество Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.

Энергетика Эр-Рияд частично восстановил поставки после атак на нефтяные объекты Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила некоторым клиентам о восстановлении отгрузки сырья после недавних атак на ее нефтяные объекты, рассказало Рейтер со ссылкой на источники.