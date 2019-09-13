Энергетика
Московский КомсомолецОператор газопровода Opal решил ограничить доступ «Газпрома»
Немецкая компания Opal Gastransport приняла решение ограничить доступ к трубопроводу Opal для «Газпрома», говорится в сообщении оператора.
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Постановление суда Евросоюза о лишении «Газпрома» доступа к части OPAL вступило в силу
RT на русском14 сентября в 10:09
Оператор OPAL выполнил решение суда и снизил транспортировку газа
Комсомольская правда14 сентября в 08:15
Автоматически обработано 6997 источников, обновлено в 06:17, Вашингтон
Политика
Путин на саммите по Сирии встретится с Эрдоганом и Роухани
Аргументы и Факты вчера в 18:21
Кино
История создания Ford GT40: вышел новый трейлер «Форд против Феррари»
Премьера фильма «Форд против Феррари» в России состоится 14 ноября 2019 года.
REGNUM 04:44
Кино
Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
Cyber.sports.ru 03:51
Происшествия
Молния ударила в движущийся автомобиль в Новосибирске
В Новосибирске во время сильного дождя молния поразила двигавшийся по дороге автомобиль.
Вести.Ru 03:32
Наука
Генетики сообщили о неудаче в борьбе с малярией с помощью ГМ-комаров
Глобальное потепление позволяет переносящим инфекцию комарам Aedes aegypti распространяться все шире из своего «исконного» тропического ареала.
Naked Science 05:29
Энергетика
«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе
Фактическое снижение прокачки российского газа по OPAL началось утром в субботу, 14 сентября, и по состоянию на вечер воскресенья, 15 сентября, составляло чуть более 25 млн куб. м в сутки.
Ведомости вчера в 16:51
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась
Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна.
Газета.Ru 04:39
Общество
Сбербанк и «Вкусвилл» запустили сервис снятия наличных на кассах
Сбербанк запустил в сети «ВкусВилл» сервис снятия наличных на кассе магазина.
РБК 00:00
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру
Напомним, за свою карьеру Вероника Кастро снялась в десятках фильмов.
RuNews24.ru 13 сентября в 04:13
Политика
Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов
Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.
Известия 04:52
Общество
Кардиолог назвал опасные для сна позы
Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Об этом сообщает "Спутник в Крыму".
Газета.Ru вчера в 16:04
Общество
Регионы обязали вести видеосъемку во время отлова бездомных животных
Минприроды РФ утвердило методические указания регионам в сфере отлова потерявшихся и бездомных животных.
ТАСС 04:59
Армия и оружие
Хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми атаками
Представители движения "Ансар Аллах", более известные как хуситы, пригрозили Саудовской Аравии новыми атаками на нефтяные объекты.
Ruposters.ru 05:40
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Происшествия
Житель Красноярска решил прочистить мусоропровод горящим бензином
По предварительной версии, мужчина 1980 года рождения вылил в ствол мусоропровода ведро бензина, а затем бросил туда зажженную спичку.
Интерфакс 02:48
Авто
АвтоВАЗ выпустил новые спецверсии своих моделей
Как сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа», все автомобили новой серии получили особые шильдики #CLUB на багажной двери, новую обивку сидений с вышитым названием серии с оранжевым хэштегом, двухцветные колесные диски специального дизайна, корпуса наружных зеркал черного цвета, парктроники и другое полезное оборудование.
Автоновости дня 05:33
Экономика
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Культура
«Таврида танцы» собрала 200 танцоров и хореографов со всей России
Творческая резиденция «Таврида танцы», собравшая 200 танцоров и хореографов различных стилистических направлений со всей России, завершила работу в Крыму.
Lenta.ru 05:27
Наука
Инженеры СПбПУ научили нейросеть снимать и монтировать видео
РИА Новости 02:00
Политика
Лукашенко намерен обсуждать с РФ компенсации за налоговый манёвр
России и Белоруссии придётся вернуться к вопросу о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере.
REGNUM 06:10
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada 4x4 может появиться в 2020 году
Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня вчера в 06:31
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Общество
Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru 04:27
Энергетика
Эр-Рияд частично восстановил поставки после атак на нефтяные объекты
Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила некоторым клиентам о восстановлении отгрузки сырья после недавних атак на ее нефтяные объекты, рассказало Рейтер со ссылкой на источники.
РИА Новости 04:44
Армия и оружие
Министр обороны Загороднюк проверил, как украинские силовики соблюдают перемирие
Украина.ру 05:57
Игры
Новый Call of Duty не будут продавать в России на Playstation
Neva.Today 13 сентября в 08:11
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой
Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
МонаВиста 01:48