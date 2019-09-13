Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецОператор газопровода Opal решил ограничить доступ «Газпрома»

Немецкая компания Opal Gastransport приняла решение ограничить доступ к трубопроводу Opal для «Газпрома», говорится в сообщении оператора.
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Газопровод OPAL

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Постановление суда Евросоюза о лишении «Газпрома» доступа к части OPAL вступило в силу

RT на русском14 сентября в 10:09

Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу

ТАСС14 сентября в 02:19

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РБК14 сентября в 05:01

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Интерфакс14 сентября в 01:41

Оператор OPAL выполнил решение суда и снизил транспортировку газа

Комсомольская правда14 сентября в 08:15
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Автоматически обработано 6997 источников, обновлено в 06:17, Вашингтон
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Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

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Стартовали съемки фильма Mortal Kombat

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Фактическое снижение прокачки российского газа по OPAL началось утром в субботу, 14 сентября, и по состоянию на вечер воскресенья, 15 сентября, составляло чуть более 25 млн куб. м в сутки.
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Сбербанк запустил в сети «ВкусВилл» сервис снятия наличных на кассе магазина.
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Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
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Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру

Напомним, за свою карьеру Вероника Кастро снялась в десятках фильмов.
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Политика

Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов

Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.
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Общество

Кардиолог назвал опасные для сна позы

Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Об этом сообщает "Спутник в Крыму".
Газета.Ru вчера в 16:04
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Регионы обязали вести видеосъемку во время отлова бездомных животных

Минприроды РФ утвердило методические указания регионам в сфере отлова потерявшихся и бездомных животных.
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Хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми атаками

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Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет

Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
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Житель Красноярска решил прочистить мусоропровод горящим бензином

По предварительной версии, мужчина 1980 года рождения вылил в ствол мусоропровода ведро бензина, а затем бросил туда зажженную спичку.
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Forbes назвал крупнейшие частные компании России

Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
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Творческая резиденция «Таврида танцы», собравшая 200 танцоров и хореографов различных стилистических направлений со всей России, завершила работу в Крыму.
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Инженеры СПбПУ научили нейросеть снимать и монтировать видео

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Лукашенко намерен обсуждать с РФ компенсации за налоговый манёвр

России и Белоруссии придётся вернуться к вопросу о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере.
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Рестайлинговый внедорожник Lada 4x4 может появиться в 2020 году

Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
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Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве

Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
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Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru 04:27
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Эр-Рияд частично восстановил поставки после атак на нефтяные объекты

Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила некоторым клиентам о восстановлении отгрузки сырья после недавних атак на ее нефтяные объекты, рассказало Рейтер со ссылкой на источники.
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Новый Call of Duty не будут продавать в России на Playstation

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