Энергетика
Известия«Газпром» снизил поставки газа через Opal
«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза. Об этом 14 сентября сообщает «РИА Новости», ссылаясь на сообщение немецкого Федерального сетевого агентства.
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Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»
VSE42.RU вчера в 10:58
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области
Телеканал РЕН опубликовал видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
РИА Новости 06:06
Технологии
В МЧС назвали способы не остаться без связи в чрезвычайной ситуации
Представители МЧС РФ назвали способы не остаться без связи со спасателями в чрезвычайной ситуации.
Актуальные Новости 01:06
Здоровье
Онкологи назвали признак на шее, указывающий на смертельную болезнь
С сильной простудой или гриппом рак крови часто путают из-за сходных признаков болезней, которые выражаются в кашле и боли в груди, повышенной температуре, ознобе, кожном зуде, потере аппетита и постоянной слабости или усталости.
Суть событий вчера в 06:56
Игры
Borderlands 3 примерно вдвое превзошла Borderlands 2 по числу одновременных игроков на PC
Игромания.ру 02:49
Общество
В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Транспорт
В Москве за пять лет построят почти 50 станций метро
В Москве до 2023 года планируется построить более 100 км линий метрополитена, 41 станцию и пять электродепо, сообщает сайт столичного стройкомплекса.
РБК вчера в 07:41
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Шоу-бизнес
Священнослужитель РПЦ заговорил о сносе храма после венчания Собчак
Храм Вознесения Господня у Никитских ворот, в котором венчался Александр Пушкин, теперь будет известен тем, что в нем венчалась телеведущая Ксения Собчак.
Lenta.ru 02:30
Шоу-бизнес
Разин подтвердил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что врачи действительно диагностировали актрисе Анастасии Заворотнюк четвертую стадию рака головного мозга.
iReactor вчера в 19:24
Происшествия
Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии
Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
Шоу-бизнес
Кира Найтли родила второго ребенка
Британская актриса Кира Найтли родила второго ребенка.
Газета.Ru 06:34
Технологии
Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
Проектную документацию к тестовой модели инженеры стали готовить еще в 2005 году, однако по сложившимся обстоятельствам завершить все работы удалось только в 2014 году, рассказал генеральный директор компании-разработчика Андрей Волошин.
Московский Комсомолец вчера в 10:22
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Космос
У экзопланеты в обитаемой зоне впервые нашли водяной пар в атмосфере
Астрономы отмечают, что это первая из подобных экзопланет, в атмосфере которой обнаружены следы воды, что делает ее одной из главных целей для будущего инфракрасного космического телескопа «Джеймс Уэбб», который будет детально исследовать состав ее атмосферы, и будущей космической обсерватории ARIEL, которая должна отправиться в космос в 2028 году.
N+1 11 сентября в 13:00
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera вчера в 14:14
Политика
В Кремле следят за ситуацией с госслужащей, оскорбившей жителей Тулуна
REGNUM вчера в 08:07
Фигурное катание
Фигуристка Трусова дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Она первой в мире исполнила четверной тулуп и четверной лутц.
Вести.Ru 05:09
Политика
Пристайко заявил о возможных выборах в Донбассе до 2020 года
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире телеканала "Интер", что перед украинской властью стоит задача провести местные выборы, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, до 2020 года.
Московский Комсомолец вчера в 14:50
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Здоровье
Французский хирург: лечение Шумахера в Париже не связано с мозгом
Что касается экспериментального лечения повреждённого головного мозга стволовыми клетками, то такие исследования проводились в России, во Франции и Швеции изучали влияние стволовых клеток на болезнь Паркинсона.
Чемпионат 03:59
Политика
В Киеве заявили о готовности к трёхсторонней встрече по газу
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона готова к трёхсторонней встрече по газу с Россией и Евросоюзом, запланированной на 19 сентября.
RT на русском 06:11
Авто
Самопроизвольно тормозящие Nissan Qashqai спровоцировали 14 ДТП
Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) расследует случаи возможной некорректной работы системы экстренного торможения (AEB) у кроссоверов Nissan Rogue и Rogue Sport, известного в РФ под именем Qashqai.
Автоновости дня вчера в 08:07
Происшествия
До 5 человек выросло число жертв наводнений в Испании
Общее число жертв наводнений в Испании достигло пяти, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:44
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости 12 сентября в 14:49
Энергетика
Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова
На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Российская газета 05:37
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33