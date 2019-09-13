Энергетика

ИзвестияИзвестия«Газпром» снизил поставки газа через Opal

«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза. Об этом 14 сентября сообщает «РИА Новости», ссылаясь на сообщение немецкого Федерального сетевого агентства.
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Газопровод OPAL

РИА Новостивчера в 09:37

Постановление суда Евросоюза о лишении «Газпрома» доступа к части OPAL вступило в силу

RT на русском14 сентября в 10:09

Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу

ТАСС14 сентября в 02:19

«Газпром» снизил поставки газа через Opal

Известия14 сентября в 03:42

«Газпром» сократил прокачку газа через Opal по требованию суда ЕС

РБК14 сентября в 05:01

«Газпром» по решению суда нарастил прокачку через газопровод NEL

Интерфакс14 сентября в 01:41

Оператор OPAL выполнил решение суда и снизил транспортировку газа

Комсомольская правда14 сентября в 08:15
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Автоматически обработано 6997 источников, обновлено в 06:42, Вашингтон
Здоровье

В препарате от изжоги Zantac обнаружен канцероген

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов объявило, что в Zantac был найден элемент N-нитрозодиметиламин (NDMA).
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Мужчина, которого смыло волной с пирса в Зеленоградске, погиб

Турист, которого в воскресенье смыло волной с пирса в Зеленоградске, —иностранный гражданин.
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Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев

В понедельник, 16 сентября, стало известно о смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева.
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Американские астрономы смогли получить цветной снимок первой межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov).
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Хуситы грозят новыми атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

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Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
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Происшествия

На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении

В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.
РИА Новости вчера в 22:46
Авто

Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

Мировая премьера нового Land Cruiser 300, по информации того же Best Car, состоится ровно через год – осенью 2020 года.
Автоновости дня 01:49
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В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019»

В России начались стратегические учения "Центр-2019". Завершатся они в субботу, 21 сентября.
РИА Новости вчера в 17:41
Армия и оружие

Полк Северного флота в Арктике перевооружен на ЗРС С-400

Российские военные разместили на острове Южном архипелага Новая Земля в Северном Ледовитом океане новые зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Северного флота России.
Коммерсантъ 01:58
Футбол

Мане: помирились с Салахом и стали добрыми друзьями, как раньше

Напомним, что скандальная история началась во время матча 3-го тура английской Премьер-лиги между «Бёрнли» и «Ливерпулем» (0:3). В одном из игровых моментов Салах не дал пас Мане.
Чемпионат 01:53
Авто

Определены регионы с самыми доступными авто с пробегом

«Серебро» рейтинга регионов с самыми дешевыми подержанными машинами занимает Алтай, где средняя стоимость составляет 313,4 тысячи рублей.
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Происшествия

Житель Красноярска решил прочистить мусоропровод горящим бензином

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Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
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Следователь по делу об изнасиловании дознавательницы уволился в Уфе

В Уфе уволился следователь по делу об изнасиловании дознавательницы.
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Наука

Инженеры СПбПУ научили нейросеть снимать и монтировать видео

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Ученые объяснили ловкость рук пианистов

Ученые объяснили ловкость рук пианистов и обнаружили взаимосвязь между моторной и соматосенсорной системой.
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Как быстро коллективные иски изменят банковский рынок России

В отношении ведущих банков Великобритании, США и Швейцарии подан коллективный иск из-за манипуляций на валютном рынке.
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Армия и оружие

Американские СМИ считают, что F-35 могут разочаровать ВВС Польши

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Политика

Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина

«Политбюро 2.0» политологи называют неформальную структуру принятия решений окружением президента Владимира Путина и считают его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России.
РБК вчера в 17:02
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Ferrari раскрыла детали первого в истории марки кроссовера

Компания Ferrari раскрыла детали первого в истории марки кроссовера, сообщает Autocar со ссылкой на технического директора итальянского автопроизводителя Михаэля Лейтерса.
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На Украине живущая на свалке 12-летняя девочка родила ребенка

РИА Новости 02:35
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На Украине призвали расследовать осквернение памятника жертвам Холокоста

Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица призвал полицию расследовать осквернение памятника на месте массового убийства евреев в Николаевской области и отметил, что подозреваемые должны оказаться в суде.
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Общество

С 1 октября в России изменятся правила ухода в отпуск

Все в общем просто, отмечает Рамблер. C 1 октября заявление будет иметь юридическую силу, если будет отправлено по электронной почте.
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Употребление чая улучшает эффективность работы мозга

В результате оказалось, что чай улучшает эффективность работы головного мозга. В частности, влияние оказывается на эффективность связей.
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Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
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Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ.
Москва 24 13 сентября в 08:07
Политика

Лукашенко намерен обсуждать с РФ компенсации за налоговый манёвр

России и Белоруссии придётся вернуться к вопросу о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере.
REGNUM 06:10
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