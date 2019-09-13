Энергетика
Известия«Газпром» снизил поставки газа через Opal
«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза. Об этом 14 сентября сообщает «РИА Новости», ссылаясь на сообщение немецкого Федерального сетевого агентства.
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Постановление суда Евросоюза о лишении «Газпрома» доступа к части OPAL вступило в силу
RT на русском14 сентября в 10:09
Оператор OPAL выполнил решение суда и снизил транспортировку газа
Комсомольская правда14 сентября в 08:15
Автоматически обработано 6997 источников, обновлено в 06:42, Вашингтон
Здоровье
В препарате от изжоги Zantac обнаружен канцероген
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов объявило, что в Zantac был найден элемент N-нитрозодиметиламин (NDMA).
ГЛАС.RU 03:30
Происшествия
Мужчина, которого смыло волной с пирса в Зеленоградске, погиб
Турист, которого в воскресенье смыло волной с пирса в Зеленоградске, —иностранный гражданин.
Клопс 03:00
Энергетика
Новак исключил нехватку нефти после атаки дронов на Saudi Aramco
Один из трех крупнейших производителей и крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия после субботней атаки заявила, что более чем вдвое сократило свое производство — на 5,7 миллиона баррелей в сутки.
Телеканал 360° 05:24
Кино
Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев
В понедельник, 16 сентября, стало известно о смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева.
Piter.tv 05:32
Космос
В США получили цветной снимок межзвездной кометы, открытой крымчанином
Американские астрономы смогли получить цветной снимок первой межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov).
Gazeta.SPb 13 сентября в 20:15
Общество
Кардиолог назвал опасные для сна позы
Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Об этом сообщает "Спутник в Крыму".
Газета.Ru вчера в 16:04
Политика
Хуситы грозят новыми атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
В ночь на 14 сентября предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco подверглись атаке дронов.
BFM.ru 04:02
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Происшествия
На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.
РИА Новости вчера в 22:46
Авто
Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
Мировая премьера нового Land Cruiser 300, по информации того же Best Car, состоится ровно через год – осенью 2020 года.
Автоновости дня 01:49
Армия и оружие
В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019»
В России начались стратегические учения "Центр-2019". Завершатся они в субботу, 21 сентября.
РИА Новости вчера в 17:41
Армия и оружие
Полк Северного флота в Арктике перевооружен на ЗРС С-400
Российские военные разместили на острове Южном архипелага Новая Земля в Северном Ледовитом океане новые зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Северного флота России.
Коммерсантъ 01:58
Футбол
Мане: помирились с Салахом и стали добрыми друзьями, как раньше
Напомним, что скандальная история началась во время матча 3-го тура английской Премьер-лиги между «Бёрнли» и «Ливерпулем» (0:3). В одном из игровых моментов Салах не дал пас Мане.
Чемпионат 01:53
Авто
Определены регионы с самыми доступными авто с пробегом
«Серебро» рейтинга регионов с самыми дешевыми подержанными машинами занимает Алтай, где средняя стоимость составляет 313,4 тысячи рублей.
МедиаПоток вчера в 06:01
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:26
Происшествия
Следователь по делу об изнасиловании дознавательницы уволился в Уфе
В Уфе уволился следователь по делу об изнасиловании дознавательницы.
Аргументы и Факты - Уфа 06:02
Наука
Инженеры СПбПУ научили нейросеть снимать и монтировать видео
РИА Новости 02:00
Наука
Ученые объяснили ловкость рук пианистов
Ученые объяснили ловкость рук пианистов и обнаружили взаимосвязь между моторной и соматосенсорной системой.
Дни24 14 сентября в 14:00
Авто
Как быстро коллективные иски изменят банковский рынок России
В отношении ведущих банков Великобритании, США и Швейцарии подан коллективный иск из-за манипуляций на валютном рынке.
Банки.ру 01:51
Армия и оружие
Американские СМИ считают, что F-35 могут разочаровать ВВС Польши
ПолитРоссия вчера в 14:03
Политика
Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина
«Политбюро 2.0» политологи называют неформальную структуру принятия решений окружением президента Владимира Путина и считают его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России.
РБК вчера в 17:02
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Ferrari раскрыла детали первого в истории марки кроссовера
Компания Ferrari раскрыла детали первого в истории марки кроссовера, сообщает Autocar со ссылкой на технического директора итальянского автопроизводителя Михаэля Лейтерса.
Коммерсантъ 06:16
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На Украине призвали расследовать осквернение памятника жертвам Холокоста
Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица призвал полицию расследовать осквернение памятника на месте массового убийства евреев в Николаевской области и отметил, что подозреваемые должны оказаться в суде.
РИА Новости 02:28
Общество
С 1 октября в России изменятся правила ухода в отпуск
Все в общем просто, отмечает Рамблер. C 1 октября заявление будет иметь юридическую силу, если будет отправлено по электронной почте.
Радио Комсомольская правда 01:58
Наука
Употребление чая улучшает эффективность работы мозга
В результате оказалось, что чай улучшает эффективность работы головного мозга. В частности, влияние оказывается на эффективность связей.
Политическая Экспертиза 13 сентября в 20:47
Общество
Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru 04:27
Экономика
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ.
Москва 24 13 сентября в 08:07
Политика
Лукашенко намерен обсуждать с РФ компенсации за налоговый манёвр
России и Белоруссии придётся вернуться к вопросу о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере.
REGNUM 06:10