Энергетика

ИзвестияИзвестия«Газпром» снизил поставки газа через Opal

«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза. Об этом 14 сентября сообщает «РИА Новости», ссылаясь на сообщение немецкого Федерального сетевого агентства.
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Газопровод OPAL

РИА Новости15 сентября в 09:37

Оператор OPAL снизил загрузку газопровода

ТАСС14 сентября в 04:45

«Газпром» по решению суда нарастил прокачку через газопровод NEL

Интерфакс14 сентября в 01:41

«Газпром» с этого дня вынужден ограничить поставки в Европу через «Северный поток»

Эхо Москвы14 сентября в 05:03

«Газпром» снизил загрузку Opal

Газета.Ru14 сентября в 04:43

«Газпром» сократил прокачку газа через Opal по требованию суда ЕС

РБК14 сентября в 05:01

Opal ограничила доступ к газопроводу для «Газпрома»

Коммерсантъ14 сентября в 02:19
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 13:01, Вашингтон
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В Афганистане в результате взрыва погибли более 20 человек

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США покажут ООН доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию

Соединенные Штаты собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.
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Тренерский штаб «Зенита» назвал стартовый состав команды на первый матч группового этапа Лиги чемпионов против французского «Лиона».
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ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

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Наука

Ученые зафиксировали движения мертвецов

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Общество

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Gazeta.SPb 15 сентября в 23:23
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Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
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Суд в Болгарии разрешил строительство «Турецкого потока»

Верховный административный суд (ВАС) Болгарии объявил о прекращении производства по делу, связанному со спором о выборе подрядчика для строительства участка газопровода «Турецкий поток» на территории страны.
РБК 10:02
Происшествия

В Иванове разбился школьник, упав с балкона 17-этажного дома

Очередная беда произошла в областном центре в микрорайоне «Московский». С балкона 17-го этажа упал и разбился насмерть школьник.
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Наука

Вселенная расширяется: константа Хаббла на самом деле непостоянна

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Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка

Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
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Армия и оружие

В Сирии нашли тайное убежище «Белых касок»

Известия вчера в 23:26
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Селезнева стала чемпионкой мира в упражнении с обручем

Россиянка Екатерина Селезнева завоевала золото в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
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Космос

Вернувшийся с МКС робот «Федор» перестал включаться

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«Роскосмос» рассматривает возвращение оружия космонавтам

Государственная корпорация «Роскосмос» рассматривает возвращение огнестрельного оружия в аварийный запас космонавтов, сообщает «РИА Новости».
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Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
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Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл в овертайме омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Аксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма

Позднее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в правительстве полуострова поддерживают инициативу о добавлении в название топонима Таврида.
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Американские ученые нашли причину разной реакции на стресс у людей

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Киберспорт

Роман Дворянкин рассказал о зарплатах киберспортсменов

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Мировые цены на нефть снизились более чем на 5%

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Известия 10:27
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Встречать Александра Кокорина в Белгородскую область приехала его супруга Светлана и отчим и агент футболиста Кирилл Логинов.
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Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ

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