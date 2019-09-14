Энергетика

ИзвестияИзвестия«Газпром» снизил поставки газа через Opal

«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза. Об этом 14 сентября сообщает «РИА Новости», ссылаясь на сообщение немецкого Федерального сетевого агентства.
Читать в источнике
Комментировать334

Подробнее о событии

«Газпром» снизил поставки через OPAL

РИА Новости02:40

Оператор OPAL снизил загрузку газопровода

ТАСС04:45

Постановление суда Евросоюза о лишении «Газпрома» доступа к части OPAL вступило в силу

RT на русском10:09

«Газпром» с этого дня вынужден ограничить поставки в Европу через «Северный поток»

Эхо Москвы05:03

Оператор OPAL снизил загрузку газопровода

News.ru05:56

«Газпром» сократил прокачку газа через Opal по требованию суда ЕС

РБК05:01

Регулятор ФРГ запретил «Газпрому» использовать допмощности OPAL

Радио Sputnikвчера в 09:40
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:59, Вашингтон
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность оперирования Заворотнюк

Известия 09:09
Происшествия

Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов

Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 18:18
Политика

Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Lenta.ru 09:20
Здоровье

В США могут запретить электронные сигареты

Власти США сообщили о планах запретить продажу ароматизированных электронных сигарет, сообщает ЕНВ.
Ежедневные Новости Владивостока 12 сентября в 17:44
Политика

США обвинили Иран в атаках на Саудовскую Аравию

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.
РИА Новости 16:35
Политика

Кравчук: украинцы хотели союза с Россией

Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, что когда в 1991 году проводился референдум о независимости страны, украинцы проголосовали за создание союзного с Россией государства.
Вести.Ru вчера в 19:56
Экономика

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 04:39
Шоу-бизнес

«Плохо выглядите»: в Сети не узнали актера из «Гардемаринов»

Владимир Шевельков, сыгравший в серии фильмов «Гардемарины» князя Оленева, очень изменился со времен своей звездной роли.
Рамблер вчера в 14:18
Происшествия

Под Челябинском четыре человека насмерть отравились картофельным газом

В Челябинской области четыре человека погибли от отравления парами сгнившего картофеля, сообщило следственное управление СК по региону.
РИА Новости 15:35
Политика

Сноуден захотел получить убежище во Франции

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что хочет получить убежище во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:38
Политика

Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Петербурга

Известия 08:00
Шоу-бизнес

Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru 07:05
Происшествия

В ДТП с автобусом в Ярославской области погибли девять человек

«По данным Всероссийского центра медицины катастроф «Защита», в результате ДТП в Ярославской области погибли семь и пострадали 19 человек», — заявили в пресс-службе ведомства.
SM News 05:11
Единоборства

Прошло взвешивание Серроне и Гэтжи

Уже завтра - с субботы на воскресения (время по Москве), с 14 на 15 сентября пройдет турнир UFC Fight Night 158.
ГЛАС.RU вчера в 14:58
Авто

Новый Porsche 911 оказался самым прибыльным

Новое поколение спортивного купе Porsche 911 оказалось самым прибыльным для бренда. Об этом сообщает зарубежное издание Bloomberg.
CarsWeek.ru вчера в 04:24
Происшествия

Польский турист погиб в Армении после нападения медведя

В Армении при восхождении на гору Арагац на двух польских туристов напал медведь. В результате один человек погиб, передает издание News.am.
РБК 13:58
Происшествия

Житель Воркуты случайно показал фото убитой жертвы полиции

Совершив второе преступление, злоумышленник зашел в ресторан и стал показывать всем посетителям заведения фото своей первой жертвы.
Газета.Ru 12:55
Энергетика

Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть

13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
МонаВиста вчера в 09:45
Происшествия

Бастрыкин поручил изучить все реабилитационные центры России

В субботу, 14 сентября, стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчинённым изучить российские центры реабилитации, которые не имеют права осуществлять медицинскую деятельность, однако принимают граждан с разными формами зависимости.
Форпост Северо-Запад 15:04
Игры

В России Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare

Компания Sony объявила от отмене бета-теста шутера Call of Duty: Modern Warfare в России.
МонаВиста вчера в 11:47
Общество

Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства

Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru вчера в 03:40
Космос

NASA изменило график выхода астронавтов в открытый космос с МКС

Коммерсантъ вчера в 00:57
Космос

Российский астроном открыл первую в мире межзвездную комету

Небесному телу присвоено обозначение C/2019 Q4 (Borisov) в честь открывшего его астронома.
Дилетант 12 сентября в 10:36
Происшествия

На участника митинга в Улан-Удэ завели первое уголовное дело

Московский Комсомолец Улан-Удэ 12 сентября в 20:06
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье

Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
Дни24 13:00
Армия и оружие

Операция неизвестных бойцов в Даръа пошла не по плану

NewInform 12:11
Экономика

Льготная ипотека обойдется бюджету минимум в 5 млрд рублей

Программа льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, широко анонсированная на Восточном экономическом форуме, обойдется федеральному бюджету в сумму от 5 до 10 миллиардов рублей в 2020 году.
Российская газета вчера в 02:50
Шоу-бизнес

Киркоров спел на свадьбе Собчак

Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 18:29
Кино

Режиссеры «Мстителей» хотят перезапустить Людей Икс

Режиссеры Энтони и Джо Руссо, известные как авторы самого кассового фильма современности «Мстители: Финал», хотят перезапустить Людей Икс.
Культуромания вчера в 08:19
Происшествия

В пожаре на юго-западе Москвы погиб человек

Вести.Ru 14:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное