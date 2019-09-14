Энергетика
Известия«Газпром» снизил поставки газа через Opal
«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза. Об этом 14 сентября сообщает «РИА Новости», ссылаясь на сообщение немецкого Федерального сетевого агентства.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:59, Вашингтон
Происшествия
Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов
Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 18:18
Политика
Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Lenta.ru 09:20
Здоровье
В США могут запретить электронные сигареты
Власти США сообщили о планах запретить продажу ароматизированных электронных сигарет, сообщает ЕНВ.
Ежедневные Новости Владивостока 12 сентября в 17:44
Политика
США обвинили Иран в атаках на Саудовскую Аравию
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.
РИА Новости 16:35
Политика
Кравчук: украинцы хотели союза с Россией
Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, что когда в 1991 году проводился референдум о независимости страны, украинцы проголосовали за создание союзного с Россией государства.
Вести.Ru вчера в 19:56
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 04:39
Шоу-бизнес
«Плохо выглядите»: в Сети не узнали актера из «Гардемаринов»
Владимир Шевельков, сыгравший в серии фильмов «Гардемарины» князя Оленева, очень изменился со времен своей звездной роли.
Рамблер вчера в 14:18
Происшествия
Под Челябинском четыре человека насмерть отравились картофельным газом
В Челябинской области четыре человека погибли от отравления парами сгнившего картофеля, сообщило следственное управление СК по региону.
РИА Новости 15:35
Политика
Сноуден захотел получить убежище во Франции
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что хочет получить убежище во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:38
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru 07:05
Происшествия
В ДТП с автобусом в Ярославской области погибли девять человек
«По данным Всероссийского центра медицины катастроф «Защита», в результате ДТП в Ярославской области погибли семь и пострадали 19 человек», — заявили в пресс-службе ведомства.
SM News 05:11
Единоборства
Прошло взвешивание Серроне и Гэтжи
Уже завтра - с субботы на воскресения (время по Москве), с 14 на 15 сентября пройдет турнир UFC Fight Night 158.
ГЛАС.RU вчера в 14:58
Авто
Новый Porsche 911 оказался самым прибыльным
Новое поколение спортивного купе Porsche 911 оказалось самым прибыльным для бренда. Об этом сообщает зарубежное издание Bloomberg.
CarsWeek.ru вчера в 04:24
Происшествия
Польский турист погиб в Армении после нападения медведя
В Армении при восхождении на гору Арагац на двух польских туристов напал медведь. В результате один человек погиб, передает издание News.am.
РБК 13:58
Происшествия
Житель Воркуты случайно показал фото убитой жертвы полиции
Совершив второе преступление, злоумышленник зашел в ресторан и стал показывать всем посетителям заведения фото своей первой жертвы.
Газета.Ru 12:55
Энергетика
Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть
13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
МонаВиста вчера в 09:45
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить все реабилитационные центры России
В субботу, 14 сентября, стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчинённым изучить российские центры реабилитации, которые не имеют права осуществлять медицинскую деятельность, однако принимают граждан с разными формами зависимости.
Форпост Северо-Запад 15:04
Игры
В России Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare
Компания Sony объявила от отмене бета-теста шутера Call of Duty: Modern Warfare в России.
МонаВиста вчера в 11:47
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru вчера в 03:40
Космос
NASA изменило график выхода астронавтов в открытый космос с МКС
Коммерсантъ вчера в 00:57
Космос
Российский астроном открыл первую в мире межзвездную комету
Небесному телу присвоено обозначение C/2019 Q4 (Borisov) в честь открывшего его астронома.
Дилетант 12 сентября в 10:36
Происшествия
На участника митинга в Улан-Удэ завели первое уголовное дело
Московский Комсомолец Улан-Удэ 12 сентября в 20:06
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье
Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
Дни24 13:00
Экономика
Льготная ипотека обойдется бюджету минимум в 5 млрд рублей
Программа льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, широко анонсированная на Восточном экономическом форуме, обойдется федеральному бюджету в сумму от 5 до 10 миллиардов рублей в 2020 году.
Российская газета вчера в 02:50
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак
Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 18:29
Кино
Режиссеры «Мстителей» хотят перезапустить Людей Икс
Режиссеры Энтони и Джо Руссо, известные как авторы самого кассового фильма современности «Мстители: Финал», хотят перезапустить Людей Икс.
Культуромания вчера в 08:19
Происшествия
В пожаре на юго-западе Москвы погиб человек
Вести.Ru 14:46