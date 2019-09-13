Энергетика
РБК«Газпром» сократил прокачку газа через Opal по требованию суда ЕС
«Газпром» снизил объем газа, передаваемого через газопровод Opal. Немецкий оператор Opal Gastransport ограничил доступ «Газпрому» к транзитным мощностям своего газопровода согласно решению Европейского суда.
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Здоровье
Врач объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк
Газета.Ru 08:42
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске
Актрисе Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске, которая скончалась от болезни в 2015 году.
Время Пресс вчера в 06:13
Происшествия
Волки напали на трех человек в Крыму
Газета.Ru 10:11
Кино
Сайрус, Гранде и Дель Рей презентовали клип про «Ангелов Чарли»
В YouTube опубликован совместный клип Майли Сайрус, Арианы Гранде и Ланы Дель Рей Don’t Call Me Angel.
Культуромания вчера в 07:52
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов
Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.
RT на русском 16:43
Фигурное катание
Россиянка Валиева выиграла золото на юниорском Гран-при в Челябинске
Российская фигуристка Камила Валиева показала лучший результат в одиночном катании на этапе юниорской серии Гран-при в Челябинске.
ProstoProSport 09:59
Шоу-бизнес
Анна Седокова прокомментировала роман с женатым баскетболистом
В соцсетях разразился большой скандал после того, как супруга баскетболиста Яниса Тимма Сана заявила, что муж встречается с Анной Седоковой и теперь выгоняет из дома жену с маленьким ребенком.
OAnews вчера в 09:10
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 04:39
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Футбол
Владелец «Фиорентины»: «Рибери в 36 лет сыграл лучше Роналду!»
Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо дал комментарий после домашней ничьей с «Ювентусом» в третьем туре Серии А (0:0).
Евро-футбол.ру 14:40
Футбол
«Локомотив» победил «Сочи» благодаря голу Крыховяка
"Локомотив" в матче девятого тура чемпионата России победил "Сочи". Встреча, проходившая на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 1:0.
Pravda.Ru 14:35
Политика
Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости 03:05
Авто
Определены регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями
Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.
SpeedMe 07:32
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Политика
Зеленский призвал снимать фильмы на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский призвал мировой кинобизнес снимать фильмы на Украине.
РИА Новости 13:55
Шоу-бизнес
Кира Найтли стала мамой второй раз
Кира Найтли стала мамой второй раз. Она родила ребенка от мужа Джеймса Райтона.
Дни24 05:04
Общество
Синоптики рассказали, когда осенний холод вновь сменится на тепло
Синоптики Гидрометцентра рассказывают о том, что прохладная погода, которая сейчас накрыла Центральный Федеральный округ продержится недолго - до середины следующей недели.
Первый Тульский 06:43
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Футбол
Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку
Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.
РБК 13:53
Происшествия
Два туриста из России пострадали в Анталье во время полета на парашюте
Два гражданина России пострадали в результате несчастного случая при парасейлинге (полет на парашюте за катером) в Анталье на юге Турции.
ТАСС 14:12
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Шоу-бизнес
Госпитализирован Александр Балуев
Актер Александр Балуев был вынужден обратиться к московским врачам, сообщает РЕН. По данным СМИ, у него начались проблемы со здоровьем.
Газета.Ru 08:07
Политика
Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден попросил предоставить ему убежище во Франции.
РБК 17:54
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Экономика
Льготная ипотека обойдется бюджету минимум в 5 млрд рублей
Программа льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, широко анонсированная на Восточном экономическом форуме, обойдется федеральному бюджету в сумму от 5 до 10 миллиардов рублей в 2020 году.
Российская газета вчера в 02:50
Здоровье
Кардиологи узнали, как помидоры могут разрушить здоровье
Кардиолог Стивен Гандрих рассказал, как помидоры могут навредить здоровью, несмотря на данные о том, что в томатах содержится большое количество витаминов и минералов, а также, что их можно употреблять для профилактики рака.
ФедералПресс 00:22
Театры
«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:19
Общество
Гороскоп на 15 сентября: Рыбам удастся воплотить задуманное
Тельцам звезды рекомендуют проанализировать произошедшие с ними в сентябре события: важно отметить, что не удалось сделать из запланированного.
Primpress.ru 18:30