Энергетика
Капитал страны«Газпром» снизил поставки газа через Opal
Сегодня, 14 сентября вступили в силу ограничения, наложенные Судом Европейского союза на доступ российской корпорации "Газпром" к трубопроводу Opal.
Читать в источнике
Оценить202
Подробнее о событии
Показать все источники
«Газпром» с этого дня вынужден ограничить поставки в Европу через «Северный поток»
Эхо Москвы14 сентября в 05:03
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости вчера в 10:18
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
RT на русском вчера в 06:11
Происшествия
Неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава Нацбанка Украины заявила, что может обратиться к Великобритании, на территории которой она проживает, и получить политическое убежище.
REGNUM 00:54
Происшествия
Отчим Кокорина наехал на журналиста
Логинов неожиданно сдал назад и проехал по ноге журналиста.
Газета.Ru 01:18
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru вчера в 10:07
Происшествия
В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Политика
Джонсон покинул брифинг в Люксембурге из-за толпы демонстрантов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пресс-брифинг, на котором присутствовал его коллега из Люксембурга Ксавье Беттелем.
Газета.Ru вчера в 16:28
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском вчера в 12:12
Общество
В Норвегии поймали рыбу-монстра с огромными глазами
Молодой рыбак из Норвегии Оскар Ландал ловил палтуса в вблизи острова Аннёйа в Норвежско море, однако выловил странную рыбу-мутанта с гигантскими глазами.
Gazeta.SPb вчера в 17:58
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Политика
Профессор Меркель объяснил, почему Россия не «аннексировала» Крым
Профессор Гамбургского университета, преподаватель философии права Райхард Меркель прокомментировал заявления западных политиков об "аннексии" Крыма Россией.
РЕН ТВ вчера в 22:00
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
RT на русском вчера в 23:03
Экономика
Уже известны компании, которые перейдут на 4-дневную
На предприятиях начнут испытывать 4-дневную рабочую неделю.
ИА Клерк.Ру 15 сентября в 20:13
Гаджеты
Живые фото умных часов Huawei Watch GT 2
iXBT.com 01:44
Происшествия
Момент удара молнии в машину на новосибирской трассе попал на видео
В Сети распространяется видео, на котором в автомобиль Toyota RAV4 попадает молния.
Вечерняя Москва вчера в 10:14
Театры
Евгений Марчелли поставит спектакль в Театре Наций
После ухода из Волковского Евгений Жозефович активно ставит спектакли в московских театрах: в декабре 2019 года в «Сатириконе» должна пройти премьера его спектакля «Шутники», а весной 2020 года он начнет репетировать спектакль «Дачники» в театре имени Ермоловой.
Ярновости вчера в 05:15
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк навестила маму в больнице
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна появилась на видео, которое снял Telegram-канал Mash.
Телепрограмма вчера в 13:52
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета вчера в 08:06
Армия и оружие
National Interest оценил мощь российской торпеды «Шквал»
Эксперты американского издания National Interest заявили, что уникальные скоростные показатели российской подводной торпеды "Шквал" могут перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.
РЕН ТВ 14 сентября в 09:41
Армия и оружие
В Сирии нашли тайное убежище «Белых касок»
Известия вчера в 23:26
Происшествия
Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru вчера в 10:23
Здоровье
Дефицит медицинских работников в Башкирии уменьшается
В текущем году в больницах Башкортостана медицинских работников стало больше на 178 человек.
Панорама (Благовещенск) вчера в 06:59
Политика
Российская разведка в США взломала системы связи ФБР
Американское издание Yahoo News сообщило об использовании российской разведкой дач дипломатов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд для получения доступа к системам связи ФБР.
Ридус вчера в 14:40
Авто
Эксперимент Renault по продаже автомобилей в России через интернет провалился
В этом году Renault первой среди автоконцернов в России попробовала наладить продажи автомобилей через интернет.
Ведомости вчера в 16:26
Политика
В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию из Украины
Коммерсантъ вчера в 23:12
Политика
В России предложили изменить правила ухода в отпуск
Россияне смогут уходить в отпуск по новым правилам – подавая заявление в электронном формате.
Известия вчера в 22:11