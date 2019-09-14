Энергетика
Взгляд.руВ Германии ограничили доступ «Газпрома» к OPAL
Оператор газовой трубы Opal – компания Gastransport GmbH – в 7.00 мск ввела ограничение на использование «Газпромом» транзитных мощностей газопровода, соединяющего «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.
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«Газпром» с этого дня вынужден ограничить поставки в Европу через «Северный поток»
Эхо Москвы14 сентября в 05:03
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 20:50
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу
17 сентября Мамаев и братья Кокорины были освобождены из-под стражи. Теперь футболисты могут возобновить свои карьеры.
Российская газета 02:28
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Музыка
На Шнурова могут завести дело за мат во время концерта в Ростове
Ранее «Регион online» сообщал, что на концерт группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону, пришли больше 46 тысяч человек.
Регион online вчера в 05:12
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Общество
В России предложили изменить правила ухода в отпуск
Россияне смогут уходить в отпуск по новым правилам – подавая заявление в электронном формате.
Известия вчера в 22:11
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Гаджеты
Google приглашает 15 октября на анонс Pixel 4 и Pixel 4 XL
Google разослала приглашения на презентацию смартфонов Pixel 4 и Pixel 4 XL, а также других своих новых устройств.
MobiDevices вчера в 13:47
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Происшествия
В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк навестила маму в больнице
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна появилась на видео, которое снял Telegram-канал Mash.
Телепрограмма вчера в 13:52
Политика
Джонсон покинул брифинг в Люксембурге из-за толпы демонстрантов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пресс-брифинг, на котором присутствовал его коллега из Люксембурга Ксавье Беттелем.
Газета.Ru вчера в 16:28
Футбол
Де Хеа подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»
Официально «красные дьяволы» объявят о новом контракте в течение ближайших суток. Предыдущее соглашение с де Хеа истекало в июне 2020 года.
Bookmaker-ratings.ru 14 сентября в 07:27
Футбол
«Локомотив» опубликовал заявку на матч с «Байером»
На официальном сайте «Локомотива» опубликовали заявку команды на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера».
Спорт-Экспресс вчера в 16:35
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 15%
Газета.Ru вчера в 14:21
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400
Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.
РБК вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Близкие Юлии Началовой вступили в права наследства
Известно, что родным Юлии Началовой достанется половина ее четырехкомнатной квартиры в элитном районе столицы.
Телепрограмма вчера в 04:44
Происшествия
Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru вчера в 10:23
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета вчера в 11:37
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Футбол
Федун не принял отставку Кононова
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил отказом на вариант с отставкой главного тренера команды Олега Кононова.
Metaratings вчера в 10:00
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 вчера в 12:47
Игры
Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare
News.ru вчера в 05:06
Футбол
«Вест Хэм» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Астон Виллой»
Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась вничью — 0:0. На 67-й минуте главный арбитр встречи Майк Дин показал вторую жёлтую карточку защитнику «Вест Хэма» Артуру Масуаку, после чего лондонская команда осталась в меньшинстве.
Чемпионат вчера в 16:51
Политика
Историки развеяли миф о «нападении» СССР на Польшу в 1939 году
17 сентября исполняется 80 лет со дня начала события, которое у историков получило название Польский поход Красной Армии.
ФАН 00:00
Гаджеты
Motorola вышла на рынок с очень дешевыми телевизорами
Astera вчера в 14:28
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru вчера в 08:33
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru 15 сентября в 15:58