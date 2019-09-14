Оператор газовой трубы Opal – компания Gastransport GmbH – в 7.00 мск ввела ограничение на использование «Газпромом» транзитных мощностей газопровода, соединяющего «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

В Германии ограничили доступ «Газпрома» к OPAL

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