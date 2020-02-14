Энергетика

Finam.RuFinam.Ru«Газпром» снизил поставки газа в Турцию в 2019 году на 35%

"Газпром" снизил поставки российского газа в Турцию в 2019 году на 35% г/г - до 15,51 млрд куб. м, следует из ежеквартальной отчетности компании. Это самый низкий показатель с 2004 года.
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Российский газ не дошел до Турции

Коммерсантъ14 февраля в 08:20

Поставки «Газпромом» газа в Турцию рухнули на треть за год

Красная весна14 февраля в 05:36

Возрос годовой прогноз цены на экспорт российского газа

Известия13 февраля в 12:21

Поставки газа из РФ в Турцию за 2019 год снизились более чем на треть

REGNUM14 февраля в 05:14

Турция в 2019 г. снизила закупки газа у «Газпрома» на 35%

Финмаркет14 февраля в 04:55

«Газпром» в 2019 году увеличил экспорт газа в ближнее зарубежье

Rambler News Service14 февраля в 07:40

«Газпром» снизил на 35% поставки газа в Турцию в 2019 году

ТАСС14 февраля в 05:28
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Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных

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Автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

Газета.Ru 04:50
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Застреливший семейную пару в Калининграде оставил предсмертную записку

По некоторым сведениям, в ходе обыска в квартире стрелка нашли предсмертную записку.
News.ru 07:13
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Глава МИД Польши назвал Россию угрозой Евросоюзу

Глава МИД Польши Яцек Чапутович считает Россию угрозой Евросоюзу, национальным интересам входящих в него стран.
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В Китае сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом

Власти провинции отметили, что резкий рост числа зараженных коронавирусом объясняется тем, что в их число теперь входят и диагностированные с помощью нового метода.
Парламентская газета 13 февраля в 00:30
Происшествия

Подругу Павленского арестовали во Франции вслед за ним

Подруга российского художника-акциониста Петра Павленского арестована за вмешательство в личную жизнь и распространение личной информации о другом лице без его согласия, сообщает в воскресенье телеканал BFM TV.
Интерфакс 05:48
Интернет

В Telegram появилась функция для знакомства

Полгода назад в мессенджере Телеграм появилась функция «Люди рядом».
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 07:37
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Вирер выиграла гонку преследования на чемпионате мира по биатлону

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Общество

Союз женщин России ответил на слова протоиерея о гражданских женах

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Власти Костромской области объяснили слова губернатора о коррупции

Пресс-служба губернатора Костромской области прокомментировала заявление главы региона Сергея Ситникова о том, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции.
RT на русском 06:56
Экономика

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 13 февраля в 06:22
Политика

Зеленскому не дали микрофон на конференции в Мюнхене

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Политическая Экспертиза вчера в 07:42
Происшествия

Рейсовый автобус сбил амурского тигра в Приморье

Рейсовый автобус сбил амурского тигра в районе села Гоголевка на севере Приморского края, после чего животное ушло в лес.
Известия вчера в 23:28
Общество

В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами

У берегов Крыма в западной части Азовского моря российскими пограничниками задержано рыболовецкое судно на борту которого находились предположительно украинские браконьеры.
Российская газета вчера в 05:35
Футбол

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в контрольном матче

RT на русском 07:34
Общество

Кардиологи объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа

Непродолжительный дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%, выяснили специалисты из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии.
Российская газета 00:39
Биатлон

Тихонов объяснил прорыв Логинова

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира.
News.ru вчера в 22:31
Происшествия

В центре Москвы затопило проезжую часть из-за повреждения водопровода

Коммерсантъ 04:41
Футбол

«Манчестер Сити» могут лишить чемпионства в АПЛ

Как сообщает Daily Mail, руководство АПЛ может снять очки с команды Хосепа Гвардиолы в период с 2012-го по 2016 год, когда совершались махинации.
Вести.Ru 06:17
Происшествия

После поножовщины в московском храме возбуждено уголовное дело

По факту нападения мужчины на прихожан храма в центре Москвы возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 07:14
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Политика

Путин рассказал о своей идее, против которой были все

Остальных Путин попросил форсировать работу, чтобы к 1 сентября 2023 года младшие школьники по всей стране были обеспечены бесплатным качественным горячим питанием.
Вести.Ru 07:09
Здоровье

В Китае снизилась доля тяжелобольных коронавирусом

Доля тяжелобольных коронавирусом за три недели во всем Китае снизилась с 15,9% до 7,2% от общего числа зараженных, что демонстрирует эффективность прилагаемых усилий по борьбе с заболеванием, заявил на пресс-конференции представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.
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Общество

Еще 70 человек заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Число пассажиров японского лайнера Diamond Princess, которые заразились новым типом коронавируса COVID-19, увеличилось на 70 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра здравоохранения Японии Като Кацунобу.
Газета.Ru вчера в 21:05
Шоу-бизнес

Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков

31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Московский Комсомолец 02:48
Армия и оружие

Главком ВМФ России адмирал Евменов посетит Кубу

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Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза

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Политика

Шеф евродипломатии призвал ЕС отказаться от принципа единогласия

Брюссель должен отказаться от принципа единогласия при принятии решений, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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Власти Норвегии ответили отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену

Замглавы МИД Норвегии Аудун Халворсен в субботу ответил отказом на письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в котором содержится призыв к проведению консультаций по Шпицбергену.
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